Ganda Prawira Tanzil

CandleV3

Ganda Prawira Tanzil
0 inceleme
Güvenilirlik
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 364%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
201
Kârla kapanan işlemler:
201 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
15 747.50 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
68 869.10 USD (227 640 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
201 (68 869.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
68 869.10 USD (201)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
45.13%
Maks. mevduat yükü:
26.70%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
10
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
153 (76.12%)
Satış işlemleri:
48 (23.88%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
342.63 USD
Ortalama kâr:
342.63 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
4.16%
Yıllık tahmin:
50.80%
Algo alım-satım:
94%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
67.96% (45 933.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 201
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 69K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 228K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +15 747.50 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 201
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +68 869.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "SalmaMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
İnceleme yok
2025.09.26 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.19 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.31 03:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.21 14:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.25 03:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.13 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 15:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.24 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 22:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.22 22:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 07:17
No swaps are charged on the signal account
2025.01.10 09:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CandleV3
Ayda 100 USD
364%
0
0
USD
90K
USD
55
94%
201
100%
45%
n/a
342.63
USD
68%
1:200
