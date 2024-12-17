- Прирост
Всего трейдов:
243
Прибыльных трейдов:
242 (99.58%)
Убыточных трейдов:
1 (0.41%)
Лучший трейд:
15 747.50 USD
Худший трейд:
-5 301.30 USD
Общая прибыль:
86 744.89 USD (375 279 pips)
Общий убыток:
-5 301.30 USD (53 013 pips)
Макс. серия выигрышей:
213 (72 735.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
72 735.11 USD (213)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
74.74%
Макс. загрузка депозита:
26.70%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
15.36
Длинных трейдов:
194 (79.84%)
Коротких трейдов:
49 (20.16%)
Профит фактор:
16.36
Мат. ожидание:
335.16 USD
Средняя прибыль:
358.45 USD
Средний убыток:
-5 301.30 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-5 301.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-5 301.30 USD (1)
Прирост в месяц:
1.70%
Годовой прогноз:
22.96%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
5 301.30 USD (5.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.63% (5 301.30 USD)
По эквити:
67.96% (45 933.10 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|243
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|81K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|322K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +15 747.50 USD
Худший трейд: -5 301 USD
Макс. серия выигрышей: 213
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +72 735.11 USD
Макс. убыток в серии: -5 301.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
еще 10...
Нет отзывов
