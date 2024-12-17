SeñalesSecciones
Ganda Prawira Tanzil

CandleV3

Ganda Prawira Tanzil
0 comentarios
Fiabilidad
69 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD al mes
incremento desde 2024 434%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
249
Transacciones Rentables:
248 (99.59%)
Transacciones Irrentables:
1 (0.40%)
Mejor transacción:
15 747.50 USD
Peor transacción:
-5 301.30 USD
Beneficio Bruto:
87 509.17 USD (382 222 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 301.30 USD (53 013 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
213 (72 735.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
72 735.11 USD (213)
Ratio de Sharpe:
0.30
Actividad comercial:
64.76%
Carga máxima del depósito:
26.70%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
9
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
15.51
Transacciones Largas:
200 (80.32%)
Transacciones Cortas:
49 (19.68%)
Factor de Beneficio:
16.51
Beneficio Esperado:
330.15 USD
Beneficio medio:
352.86 USD
Pérdidas medias:
-5 301.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-5 301.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 301.30 USD (1)
Crecimiento al mes:
1.70%
Pronóstico anual:
22.95%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 301.30 USD (5.16%)
Reducción relativa:
De balance:
5.63% (5 301.30 USD)
De fondos:
67.96% (45 933.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 82K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 329K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +15 747.50 USD
Peor transacción: -5 301 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 213
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +72 735.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5 301.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.43 × 21
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.97 × 60
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
ICMarketsSC-Live25
4.84 × 45
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
otros 10...
No hay comentarios
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.08 11:21
No swaps are charged
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 15:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.10 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
