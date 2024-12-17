- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
249
盈利交易:
248 (99.59%)
亏损交易:
1 (0.40%)
最好交易:
15 747.50 USD
最差交易:
-5 301.30 USD
毛利:
87 509.17 USD (382 222 pips)
毛利亏损:
-5 301.30 USD (53 013 pips)
最大连续赢利:
213 (72 735.11 USD)
最大连续盈利:
72 735.11 USD (213)
夏普比率:
0.30
交易活动:
64.76%
最大入金加载:
26.70%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
3 天
采收率:
15.51
长期交易:
200 (80.32%)
短期交易:
49 (19.68%)
利润因子:
16.51
预期回报:
330.15 USD
平均利润:
352.86 USD
平均损失:
-5 301.30 USD
最大连续失误:
1 (-5 301.30 USD)
最大连续亏损:
-5 301.30 USD (1)
每月增长:
1.89%
年度预测:
22.95%
算法交易:
82%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
5 301.30 USD (5.16%)
相对跌幅:
结余:
5.63% (5 301.30 USD)
净值:
67.96% (45 933.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|82K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|329K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15 747.50 USD
最差交易: -5 301 USD
最大连续赢利: 213
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +72 735.11 USD
最大连续亏损: -5 301.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.43 × 21
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|4.91 × 44
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月300 USD
434%
0
0
USD
USD
87K
USD
USD
69
82%
249
99%
65%
16.50
330.15
USD
USD
68%
1:200