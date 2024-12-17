SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CandleV3
Ganda Prawira Tanzil

CandleV3

Ganda Prawira Tanzil
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
69 Wochen
0 / 0 USD
Für 300 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 434%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
249
Gewinntrades:
248 (99.59%)
Verlusttrades:
1 (0.40%)
Bester Trade:
15 747.50 USD
Schlechtester Trade:
-5 301.30 USD
Bruttoprofit:
87 509.17 USD (382 222 pips)
Bruttoverlust:
-5 301.30 USD (53 013 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
213 (72 735.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
72 735.11 USD (213)
Sharpe Ratio:
0.30
Trading-Aktivität:
64.76%
Max deposit load:
26.70%
Letzter Trade:
19 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
15.51
Long-Positionen:
200 (80.32%)
Short-Positionen:
49 (19.68%)
Profit-Faktor:
16.51
Mathematische Gewinnerwartung:
330.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
352.86 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5 301.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-5 301.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 301.30 USD (1)
Wachstum pro Monat :
1.89%
Jahresprognose:
22.95%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 301.30 USD (5.16%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.63% (5 301.30 USD)
Kapital:
67.96% (45 933.10 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 82K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 329K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +15 747.50 USD
Schlechtester Trade: -5 301 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 213
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +72 735.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5 301.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.43 × 21
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
ICMarketsSC-Live25
4.91 × 44
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
noch 10 ...
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CandleV3
300 USD pro Monat
434%
0
0
USD
87K
USD
69
82%
249
99%
65%
16.50
330.15
USD
68%
1:200
