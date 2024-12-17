SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / CandleV3
Ganda Prawira Tanzil

CandleV3

Ganda Prawira Tanzil
0 comentários
Confiabilidade
69 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 300 USD por mês
crescimento desde 2024 434%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
249
Negociações com lucro:
248 (99.59%)
Negociações com perda:
1 (0.40%)
Melhor negociação:
15 747.50 USD
Pior negociação:
-5 301.30 USD
Lucro bruto:
87 509.17 USD (382 222 pips)
Perda bruta:
-5 301.30 USD (53 013 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
213 (72 735.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
72 735.11 USD (213)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
64.76%
Depósito máximo carregado:
26.70%
Último negócio:
19 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
15.51
Negociações longas:
200 (80.32%)
Negociações curtas:
49 (19.68%)
Fator de lucro:
16.51
Valor esperado:
330.15 USD
Lucro médio:
352.86 USD
Perda média:
-5 301.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-5 301.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 301.30 USD (1)
Crescimento mensal:
1.89%
Previsão anual:
22.95%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 301.30 USD (5.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.63% (5 301.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.96% (45 933.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 249
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 82K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 329K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +15 747.50 USD
Pior negociação: -5 301 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 213
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +72 735.11 USD
Máxima perda consecutiva: -5 301.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
Exness-Real27
0.00 × 3
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Tickmill-Live09
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
ICMarketsSC-Live33
0.43 × 21
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
ICMarketsSC-Live25
4.91 × 44
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
10 mais ...
Sem comentários
2026.01.07 12:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 17:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.19 19:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.16 15:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.10 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 10:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 11:57
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.14 05:50
No swaps are charged
2025.10.09 17:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 16:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.26 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
