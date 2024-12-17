- Crescimento
Negociações:
249
Negociações com lucro:
248 (99.59%)
Negociações com perda:
1 (0.40%)
Melhor negociação:
15 747.50 USD
Pior negociação:
-5 301.30 USD
Lucro bruto:
87 509.17 USD (382 222 pips)
Perda bruta:
-5 301.30 USD (53 013 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
213 (72 735.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
72 735.11 USD (213)
Índice de Sharpe:
0.30
Atividade de negociação:
64.76%
Depósito máximo carregado:
26.70%
Último negócio:
19 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
15.51
Negociações longas:
200 (80.32%)
Negociações curtas:
49 (19.68%)
Fator de lucro:
16.51
Valor esperado:
330.15 USD
Lucro médio:
352.86 USD
Perda média:
-5 301.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-5 301.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 301.30 USD (1)
Crescimento mensal:
1.89%
Previsão anual:
22.95%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
5 301.30 USD (5.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.63% (5 301.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
67.96% (45 933.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|82K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|329K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Melhor negociação: +15 747.50 USD
Pior negociação: -5 301 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 213
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +72 735.11 USD
Máxima perda consecutiva: -5 301.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.43 × 21
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|4.91 × 44
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
