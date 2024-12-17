- 成長
トレード:
249
利益トレード:
248 (99.59%)
損失トレード:
1 (0.40%)
ベストトレード:
15 747.50 USD
最悪のトレード:
-5 301.30 USD
総利益:
87 509.17 USD (382 222 pips)
総損失:
-5 301.30 USD (53 013 pips)
最大連続の勝ち:
213 (72 735.11 USD)
最大連続利益:
72 735.11 USD (213)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
64.76%
最大入金額:
26.70%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
15.51
長いトレード:
200 (80.32%)
短いトレード:
49 (19.68%)
プロフィットファクター:
16.51
期待されたペイオフ:
330.15 USD
平均利益:
352.86 USD
平均損失:
-5 301.30 USD
最大連続の負け:
1 (-5 301.30 USD)
最大連続損失:
-5 301.30 USD (1)
月間成長:
1.89%
年間予想:
22.95%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 301.30 USD (5.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.63% (5 301.30 USD)
エクイティによる:
67.96% (45 933.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|249
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|82K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|329K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15 747.50 USD
最悪のトレード: -5 301 USD
最大連続の勝ち: 213
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +72 735.11 USD
最大連続損失: -5 301.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.43 × 21
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|4.91 × 44
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
レビューなし
