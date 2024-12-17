SignauxSections
Ganda Prawira Tanzil

CandleV3

Ganda Prawira Tanzil
0 avis
Fiabilité
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 364%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
201
Bénéfice trades:
201 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
15 747.50 USD
Pire transaction:
0.00 USD
Bénéfice brut:
68 869.10 USD (227 640 pips)
Perte brute:
0.00 USD
Gains consécutifs maximales:
201 (68 869.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
68 869.10 USD (201)
Ratio de Sharpe:
0.31
Activité de trading:
45.13%
Charge de dépôt maximale:
26.70%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
153 (76.12%)
Courts trades:
48 (23.88%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
342.63 USD
Bénéfice moyen:
342.63 USD
Perte moyenne:
0.00 USD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 USD)
Perte consécutive maximale:
0.00 USD (0)
Croissance mensuelle:
3.62%
Prévision annuelle:
43.88%
Algo trading:
94%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
0.00 USD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
67.96% (45 933.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 201
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 69K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 228K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +15 747.50 USD
Pire transaction: -0 USD
Gains consécutifs maximales: 201
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +68 869.10 USD
Perte consécutive maximale: -0.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "SalmaMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
Aucun avis
2025.09.26 05:40
No swaps are charged on the signal account
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.02 02:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 03:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 07:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 02:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.19 08:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.31 03:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.21 14:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.02.25 03:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.02.13 03:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.30 15:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.24 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.24 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.23 22:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.01.22 22:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.01.16 07:17
No swaps are charged on the signal account
2025.01.10 09:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.