Ionel-viorel Socola

BlackSheep

Ionel-viorel Socola
0 inceleme
92 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -0%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 917
Kârla kapanan işlemler:
1 611 (55.22%)
Zararla kapanan işlemler:
1 306 (44.77%)
En iyi işlem:
5 902.97 USD
En kötü işlem:
-2 022.10 USD
Brüt kâr:
282 519.85 USD (2 508 562 pips)
Brüt zarar:
-282 879.44 USD (817 302 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
73 (111.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 947.85 USD (9)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
99.00%
Maks. mevduat yükü:
101.85%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
1 730 (59.31%)
Satış işlemleri:
1 187 (40.69%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.12 USD
Ortalama kâr:
175.37 USD
Ortalama zarar:
-216.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
55 (-2 151.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 894.58 USD (30)
Aylık büyüme:
16.00%
Yıllık tahmin:
194.17%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35 199.31 USD
Maksimum:
40 323.03 USD (36.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.83% (40 239.97 USD)
Varlığa göre:
3.21% (2 771.90 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 475
USDJPY 327
GBPUSD 300
NDX 168
EURUSD 164
GBPJPY 155
CADJPY 110
USDCAD 103
GBPCAD 99
AUDJPY 92
USDCHF 87
EURCAD 85
EURAUD 84
NZDUSD 73
AUDUSD 67
AUDCAD 60
EURJPY 60
NZDCAD 57
EURCHF 55
AUDNZD 47
EURGBP 47
CADCHF 34
XTIUSD 23
AUDCHF 22
XAGUSD 17
WS30 16
UK100 11
SP500 9
EURNZD 9
XNGUSD 6
GBPAUD 6
GBPNZD 6
FCHI40 4
AUS200 3
NZDJPY 3
NI225 3
GDAXI 3
STOXX50E 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 33K
USDJPY 12K
GBPUSD -2.1K
NDX -15K
EURUSD -569
GBPJPY -6.3K
CADJPY -1.3K
USDCAD -1.9K
GBPCAD 1.9K
AUDJPY -19
USDCHF -3.1K
EURCAD -1.9K
EURAUD -479
NZDUSD 1.5K
AUDUSD -1.8K
AUDCAD -198
EURJPY -5K
NZDCAD -1.7K
EURCHF -1.2K
AUDNZD -1.9K
EURGBP -1.5K
CADCHF -312
XTIUSD 2.3K
AUDCHF 3
XAGUSD -611
WS30 -487
UK100 5.5K
SP500 -4.2K
EURNZD -472
XNGUSD -1.7K
GBPAUD -345
GBPNZD 879
FCHI40 2.4K
AUS200 -1.3K
NZDJPY -26
NI225 -1.8K
GDAXI -2.7K
STOXX50E -86
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 276K
USDJPY 2.4K
GBPUSD 27K
NDX -150K
EURUSD -7.7K
GBPJPY -3.2K
CADJPY 1.1K
USDCAD -7K
GBPCAD 1K
AUDJPY -516
USDCHF -8.1K
EURCAD -2.4K
EURAUD 443
NZDUSD 296
AUDUSD -5.4K
AUDCAD -894
EURJPY 152
NZDCAD -2.1K
EURCHF 858
AUDNZD -792
EURGBP 248
CADCHF -354
XTIUSD 920
AUDCHF 481
XAGUSD -1.3K
WS30 -903
UK100 700
SP500 -4.1K
EURNZD -1.8K
XNGUSD -224
GBPAUD -1.3K
GBPNZD 1.3K
FCHI40 6.2K
AUS200 -2.1K
NZDJPY -34
NI225 -509
GDAXI -3.1K
STOXX50E -166
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +5 902.97 USD
En kötü işlem: -2 022 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +111.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 151.43 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.85 × 5375
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
1.18 × 151
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.49 × 47
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.80 × 327
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
15 daha fazla...
Its a manual strategy of a academy who i study a year ago,from that reason big drawdown,but after i learn it verry well i start to do big profits,with a steady DD!Enjoy!!!

I just risking only 0.5% or 1% of all Ballance per trade ,and if the analysis say i use robots,because i use an EA to calculate the right size.

İnceleme yok
2025.09.22 21:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 636 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 10:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 19:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 15:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 14:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.13 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.09 00:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.02 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 21:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BlackSheep
Ayda 100 USD
-0%
0
0
USD
100K
USD
92
80%
2 917
55%
99%
0.99
-0.12
USD
37%
1:200
