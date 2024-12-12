- Büyüme
İşlemler:
2 917
Kârla kapanan işlemler:
1 611 (55.22%)
Zararla kapanan işlemler:
1 306 (44.77%)
En iyi işlem:
5 902.97 USD
En kötü işlem:
-2 022.10 USD
Brüt kâr:
282 519.85 USD (2 508 562 pips)
Brüt zarar:
-282 879.44 USD (817 302 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
73 (111.72 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 947.85 USD (9)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
99.00%
Maks. mevduat yükü:
101.85%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
20
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.01
Alış işlemleri:
1 730 (59.31%)
Satış işlemleri:
1 187 (40.69%)
Kâr faktörü:
1.00
Beklenen getiri:
-0.12 USD
Ortalama kâr:
175.37 USD
Ortalama zarar:
-216.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
55 (-2 151.43 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-12 894.58 USD (30)
Aylık büyüme:
16.00%
Yıllık tahmin:
194.17%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
35 199.31 USD
Maksimum:
40 323.03 USD (36.92%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.83% (40 239.97 USD)
Varlığa göre:
3.21% (2 771.90 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|475
|USDJPY
|327
|GBPUSD
|300
|NDX
|168
|EURUSD
|164
|GBPJPY
|155
|CADJPY
|110
|USDCAD
|103
|GBPCAD
|99
|AUDJPY
|92
|USDCHF
|87
|EURCAD
|85
|EURAUD
|84
|NZDUSD
|73
|AUDUSD
|67
|AUDCAD
|60
|EURJPY
|60
|NZDCAD
|57
|EURCHF
|55
|AUDNZD
|47
|EURGBP
|47
|CADCHF
|34
|XTIUSD
|23
|AUDCHF
|22
|XAGUSD
|17
|WS30
|16
|UK100
|11
|SP500
|9
|EURNZD
|9
|XNGUSD
|6
|GBPAUD
|6
|GBPNZD
|6
|FCHI40
|4
|AUS200
|3
|NZDJPY
|3
|NI225
|3
|GDAXI
|3
|STOXX50E
|1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|33K
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|-2.1K
|NDX
|-15K
|EURUSD
|-569
|GBPJPY
|-6.3K
|CADJPY
|-1.3K
|USDCAD
|-1.9K
|GBPCAD
|1.9K
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|-3.1K
|EURCAD
|-1.9K
|EURAUD
|-479
|NZDUSD
|1.5K
|AUDUSD
|-1.8K
|AUDCAD
|-198
|EURJPY
|-5K
|NZDCAD
|-1.7K
|EURCHF
|-1.2K
|AUDNZD
|-1.9K
|EURGBP
|-1.5K
|CADCHF
|-312
|XTIUSD
|2.3K
|AUDCHF
|3
|XAGUSD
|-611
|WS30
|-487
|UK100
|5.5K
|SP500
|-4.2K
|EURNZD
|-472
|XNGUSD
|-1.7K
|GBPAUD
|-345
|GBPNZD
|879
|FCHI40
|2.4K
|AUS200
|-1.3K
|NZDJPY
|-26
|NI225
|-1.8K
|GDAXI
|-2.7K
|STOXX50E
|-86
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|276K
|USDJPY
|2.4K
|GBPUSD
|27K
|NDX
|-150K
|EURUSD
|-7.7K
|GBPJPY
|-3.2K
|CADJPY
|1.1K
|USDCAD
|-7K
|GBPCAD
|1K
|AUDJPY
|-516
|USDCHF
|-8.1K
|EURCAD
|-2.4K
|EURAUD
|443
|NZDUSD
|296
|AUDUSD
|-5.4K
|AUDCAD
|-894
|EURJPY
|152
|NZDCAD
|-2.1K
|EURCHF
|858
|AUDNZD
|-792
|EURGBP
|248
|CADCHF
|-354
|XTIUSD
|920
|AUDCHF
|481
|XAGUSD
|-1.3K
|WS30
|-903
|UK100
|700
|SP500
|-4.1K
|EURNZD
|-1.8K
|XNGUSD
|-224
|GBPAUD
|-1.3K
|GBPNZD
|1.3K
|FCHI40
|6.2K
|AUS200
|-2.1K
|NZDJPY
|-34
|NI225
|-509
|GDAXI
|-3.1K
|STOXX50E
|-166
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +5 902.97 USD
En kötü işlem: -2 022 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 30
Maksimum ardışık kâr: +111.72 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 151.43 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
Darwinex-Live
|0.85 × 5375
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
|1.18 × 151
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
|3.49 × 47
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
Swissquote-Server
|3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
|3.80 × 327
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
Its a manual strategy of a academy who i study a year ago,from that reason big drawdown,but after i learn it verry well i start to do big profits,with a steady DD!Enjoy!!!
I just risking only 0.5% or 1% of all Ballance per trade ,and if the analysis say i use robots,because i use an EA to calculate the right size.
İnceleme yok
