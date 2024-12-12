Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real 0.00 × 3 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 4 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.22 × 55 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Darwinex-Live 0.85 × 5375 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.05 × 453 Pepperstone-MT5-Live01 1.18 × 151 TradeMaxGlobal-Live 1.25 × 71 ICMarketsSC-MT5 1.56 × 36 VantageFXInternational-Live 2.48 × 46 Ava-Real 1-MT5 2.50 × 8 TickmillUK-Live 2.67 × 9 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.22 × 9 ForexTimeFXTM-Live01 3.32 × 19 XMGlobal-MT5 2 3.49 × 47 ICMarketsSC-MT5-4 3.50 × 6 Swissquote-Server 3.52 × 62 AdmiralMarkets-Live 3.80 × 327 KuberaCapitalMarkets-Server 3.89 × 38 HFMarketsGlobal-Live1 4.00 × 4 15 daha fazla...