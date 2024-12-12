シグナルセクション
Ionel-viorel Socola

HeatMap_Regression_Strategy_manual

Ionel-viorel Socola
レビュー0件
105週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -3%
Darwinex-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 934
利益トレード:
1 615 (55.04%)
損失トレード:
1 319 (44.96%)
ベストトレード:
5 902.97 USD
最悪のトレード:
-2 022.10 USD
総利益:
288 577.70 USD (2 526 939 pips)
総損失:
-291 155.25 USD (831 866 pips)
最大連続の勝ち:
73 (111.72 USD)
最大連続利益:
9 947.85 USD (9)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
99.00%
最大入金額:
101.85%
最近のトレード:
18 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
-0.06
長いトレード:
1 738 (59.24%)
短いトレード:
1 196 (40.76%)
プロフィットファクター:
0.99
期待されたペイオフ:
-0.88 USD
平均利益:
178.69 USD
平均損失:
-220.74 USD
最大連続の負け:
55 (-2 151.43 USD)
最大連続損失:
-12 894.58 USD (30)
月間成長:
1.25%
年間予想:
15.11%
アルゴリズム取引:
80%
残高によるドローダウン:
絶対:
35 199.31 USD
最大の:
40 323.03 USD (36.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.83% (40 239.97 USD)
エクイティによる:
3.21% (2 771.90 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 475
USDJPY 327
GBPUSD 301
NDX 168
EURUSD 164
GBPJPY 159
CADJPY 110
USDCAD 106
GBPCAD 101
AUDJPY 92
USDCHF 87
EURCAD 85
EURAUD 84
NZDUSD 75
AUDUSD 67
EURJPY 61
AUDCAD 60
NZDCAD 57
EURCHF 55
EURGBP 48
AUDNZD 47
CADCHF 34
XTIUSD 23
AUDCHF 22
XAGUSD 19
WS30 16
UK100 11
SP500 9
EURNZD 9
XNGUSD 6
GBPAUD 6
GBPNZD 6
GDAXI 4
FCHI40 4
AUS200 3
NZDJPY 3
NI225 3
STOXX50E 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 33K
USDJPY 12K
GBPUSD -1.6K
NDX -15K
EURUSD -569
GBPJPY -8.9K
CADJPY -1.3K
USDCAD -2.2K
GBPCAD 2.6K
AUDJPY -19
USDCHF -3.1K
EURCAD -1.9K
EURAUD -479
NZDUSD -585
AUDUSD -1.8K
EURJPY -5.6K
AUDCAD -198
NZDCAD -1.7K
EURCHF -1.2K
EURGBP -1.9K
AUDNZD -1.9K
CADCHF -312
XTIUSD 2.3K
AUDCHF 3
XAGUSD -1.4K
WS30 -487
UK100 5.5K
SP500 -4.2K
EURNZD -472
XNGUSD -1.7K
GBPAUD -345
GBPNZD 879
GDAXI 689
FCHI40 2.4K
AUS200 -1.3K
NZDJPY -26
NI225 -1.8K
STOXX50E -86
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 276K
USDJPY 2.4K
GBPUSD 33K
NDX -150K
EURUSD -7.7K
GBPJPY -10K
CADJPY 1.1K
USDCAD -8.2K
GBPCAD 2.4K
AUDJPY -516
USDCHF -8.1K
EURCAD -2.4K
EURAUD 443
NZDUSD -1.7K
AUDUSD -5.4K
EURJPY -2.1K
AUDCAD -894
NZDCAD -2.1K
EURCHF 858
EURGBP -305
AUDNZD -792
CADCHF -354
XTIUSD 920
AUDCHF 481
XAGUSD -1.8K
WS30 -903
UK100 700
SP500 -4.1K
EURNZD -1.8K
XNGUSD -224
GBPAUD -1.3K
GBPNZD 1.3K
GDAXI 6.9K
FCHI40 6.2K
AUS200 -2.1K
NZDJPY -34
NI225 -509
STOXX50E -166
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5 902.97 USD
最悪のトレード: -2 022 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 30
最大連続利益: +111.72 USD
最大連続損失: -2 151.43 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 20
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Darwinex-Live
0.86 × 5395
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 202
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.49 × 47
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
AdmiralMarkets-Live
3.80 × 327
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
19 より多く...
Its a manual strategy of a academy who i study a year ago,from that reason big drawdown,but after i learn it verry well i start to do big profits,with a steady DD!Enjoy!!!

I just risking only 0.5% or 1% of all Ballance per trade ,and if the analysis say i use robots,because i use an EA to calculate the right size.

レビューなし
2025.12.04 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 15:23
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.20 05:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 17:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.16 09:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 21:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 636 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
コピー

