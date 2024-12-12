いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Darwinex-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 20 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.22 × 55 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 Darwinex-Live 0.86 × 5395 Pepperstone-MT5-Live01 0.94 × 202 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.05 × 453 GFXSecurities-GFXSECURITIES 1.33 × 3 ICMarketsSC-MT5 1.56 × 36 VantageFXInternational-Live 2.48 × 46 Ava-Real 1-MT5 2.50 × 8 TickmillUK-Live 2.67 × 9 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.22 × 9 ForexTimeFXTM-Live01 3.32 × 19 XMGlobal-MT5 2 3.49 × 47 ICMarketsSC-MT5-4 3.50 × 6 AdmiralMarkets-Live 3.80 × 327 KuberaCapitalMarkets-Server 3.89 × 38 19 より多く... リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録 リアルタイムでトレードを見るためにはまたは