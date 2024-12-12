СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / HeatMap_Regression_Strategy_manual
Ionel-viorel Socola

HeatMap_Regression_Strategy_manual

Ionel-viorel Socola
0 отзывов
105 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2023 -3%
Darwinex-Live
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 934
Прибыльных трейдов:
1 615 (55.04%)
Убыточных трейдов:
1 319 (44.96%)
Лучший трейд:
5 902.97 USD
Худший трейд:
-2 022.10 USD
Общая прибыль:
288 577.70 USD (2 526 939 pips)
Общий убыток:
-291 155.25 USD (831 866 pips)
Макс. серия выигрышей:
73 (111.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 947.85 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
99.00%
Макс. загрузка депозита:
101.85%
Последний трейд:
18 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.06
Длинных трейдов:
1 738 (59.24%)
Коротких трейдов:
1 196 (40.76%)
Профит фактор:
0.99
Мат. ожидание:
-0.88 USD
Средняя прибыль:
178.69 USD
Средний убыток:
-220.74 USD
Макс. серия проигрышей:
55 (-2 151.43 USD)
Макс. убыток в серии:
-12 894.58 USD (30)
Прирост в месяц:
1.25%
Годовой прогноз:
15.11%
Алготрейдинг:
80%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
35 199.31 USD
Максимальная:
40 323.03 USD (36.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.83% (40 239.97 USD)
По эквити:
3.21% (2 771.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 475
USDJPY 327
GBPUSD 301
NDX 168
EURUSD 164
GBPJPY 159
CADJPY 110
USDCAD 106
GBPCAD 101
AUDJPY 92
USDCHF 87
EURCAD 85
EURAUD 84
NZDUSD 75
AUDUSD 67
EURJPY 61
AUDCAD 60
NZDCAD 57
EURCHF 55
EURGBP 48
AUDNZD 47
CADCHF 34
XTIUSD 23
AUDCHF 22
XAGUSD 19
WS30 16
UK100 11
SP500 9
EURNZD 9
XNGUSD 6
GBPAUD 6
GBPNZD 6
GDAXI 4
FCHI40 4
AUS200 3
NZDJPY 3
NI225 3
STOXX50E 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 33K
USDJPY 12K
GBPUSD -1.6K
NDX -15K
EURUSD -569
GBPJPY -8.9K
CADJPY -1.3K
USDCAD -2.2K
GBPCAD 2.6K
AUDJPY -19
USDCHF -3.1K
EURCAD -1.9K
EURAUD -479
NZDUSD -585
AUDUSD -1.8K
EURJPY -5.6K
AUDCAD -198
NZDCAD -1.7K
EURCHF -1.2K
EURGBP -1.9K
AUDNZD -1.9K
CADCHF -312
XTIUSD 2.3K
AUDCHF 3
XAGUSD -1.4K
WS30 -487
UK100 5.5K
SP500 -4.2K
EURNZD -472
XNGUSD -1.7K
GBPAUD -345
GBPNZD 879
GDAXI 689
FCHI40 2.4K
AUS200 -1.3K
NZDJPY -26
NI225 -1.8K
STOXX50E -86
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 276K
USDJPY 2.4K
GBPUSD 33K
NDX -150K
EURUSD -7.7K
GBPJPY -10K
CADJPY 1.1K
USDCAD -8.2K
GBPCAD 2.4K
AUDJPY -516
USDCHF -8.1K
EURCAD -2.4K
EURAUD 443
NZDUSD -1.7K
AUDUSD -5.4K
EURJPY -2.1K
AUDCAD -894
NZDCAD -2.1K
EURCHF 858
EURGBP -305
AUDNZD -792
CADCHF -354
XTIUSD 920
AUDCHF 481
XAGUSD -1.8K
WS30 -903
UK100 700
SP500 -4.1K
EURNZD -1.8K
XNGUSD -224
GBPAUD -1.3K
GBPNZD 1.3K
GDAXI 6.9K
FCHI40 6.2K
AUS200 -2.1K
NZDJPY -34
NI225 -509
STOXX50E -166
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5 902.97 USD
Худший трейд: -2 022 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 30
Макс. прибыль в серии: +111.72 USD
Макс. убыток в серии: -2 151.43 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Darwinex-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 20
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Darwinex-Live
0.86 × 5395
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 202
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.49 × 47
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
AdmiralMarkets-Live
3.80 × 327
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
еще 19...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика

Its a manual strategy of a academy who i study a year ago,from that reason big drawdown,but after i learn it verry well i start to do big profits,with a steady DD!Enjoy!!!

I just risking only 0.5% or 1% of all Ballance per trade ,and if the analysis say i use robots,because i use an EA to calculate the right size.

Нет отзывов
2025.12.04 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 15:23
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.20 05:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 17:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.16 09:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 21:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 636 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
HeatMap_Regression_Strategy_manual
100 USD в месяц
-3%
0
0
USD
97K
USD
105
80%
2 934
55%
99%
0.99
-0.88
USD
37%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.