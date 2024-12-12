SegnaliSezioni
Ionel-viorel Socola

BlackSheep

Ionel-viorel Socola
0 recensioni
92 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2023 -0%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 917
Profit Trade:
1 611 (55.22%)
Loss Trade:
1 306 (44.77%)
Best Trade:
5 902.97 USD
Worst Trade:
-2 022.10 USD
Profitto lordo:
282 519.85 USD (2 508 562 pips)
Perdita lorda:
-282 879.44 USD (817 302 pips)
Vincite massime consecutive:
73 (111.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 947.85 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
99.00%
Massimo carico di deposito:
101.85%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
1 730 (59.31%)
Short Trade:
1 187 (40.69%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.12 USD
Profitto medio:
175.37 USD
Perdita media:
-216.60 USD
Massime perdite consecutive:
55 (-2 151.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 894.58 USD (30)
Crescita mensile:
15.67%
Previsione annuale:
190.13%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35 199.31 USD
Massimale:
40 323.03 USD (36.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.83% (40 239.97 USD)
Per equità:
3.21% (2 771.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 475
USDJPY 327
GBPUSD 300
NDX 168
EURUSD 164
GBPJPY 155
CADJPY 110
USDCAD 103
GBPCAD 99
AUDJPY 92
USDCHF 87
EURCAD 85
EURAUD 84
NZDUSD 73
AUDUSD 67
AUDCAD 60
EURJPY 60
NZDCAD 57
EURCHF 55
AUDNZD 47
EURGBP 47
CADCHF 34
XTIUSD 23
AUDCHF 22
XAGUSD 17
WS30 16
UK100 11
SP500 9
EURNZD 9
XNGUSD 6
GBPAUD 6
GBPNZD 6
FCHI40 4
AUS200 3
NZDJPY 3
NI225 3
GDAXI 3
STOXX50E 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 33K
USDJPY 12K
GBPUSD -2.1K
NDX -15K
EURUSD -569
GBPJPY -6.3K
CADJPY -1.3K
USDCAD -1.9K
GBPCAD 1.9K
AUDJPY -19
USDCHF -3.1K
EURCAD -1.9K
EURAUD -479
NZDUSD 1.5K
AUDUSD -1.8K
AUDCAD -198
EURJPY -5K
NZDCAD -1.7K
EURCHF -1.2K
AUDNZD -1.9K
EURGBP -1.5K
CADCHF -312
XTIUSD 2.3K
AUDCHF 3
XAGUSD -611
WS30 -487
UK100 5.5K
SP500 -4.2K
EURNZD -472
XNGUSD -1.7K
GBPAUD -345
GBPNZD 879
FCHI40 2.4K
AUS200 -1.3K
NZDJPY -26
NI225 -1.8K
GDAXI -2.7K
STOXX50E -86
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 276K
USDJPY 2.4K
GBPUSD 27K
NDX -150K
EURUSD -7.7K
GBPJPY -3.2K
CADJPY 1.1K
USDCAD -7K
GBPCAD 1K
AUDJPY -516
USDCHF -8.1K
EURCAD -2.4K
EURAUD 443
NZDUSD 296
AUDUSD -5.4K
AUDCAD -894
EURJPY 152
NZDCAD -2.1K
EURCHF 858
AUDNZD -792
EURGBP 248
CADCHF -354
XTIUSD 920
AUDCHF 481
XAGUSD -1.3K
WS30 -903
UK100 700
SP500 -4.1K
EURNZD -1.8K
XNGUSD -224
GBPAUD -1.3K
GBPNZD 1.3K
FCHI40 6.2K
AUS200 -2.1K
NZDJPY -34
NI225 -509
GDAXI -3.1K
STOXX50E -166
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +5 902.97 USD
Worst Trade: -2 022 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +111.72 USD
Massima perdita consecutiva: -2 151.43 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.85 × 5375
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
1.18 × 151
TradeMaxGlobal-Live
1.25 × 71
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.49 × 47
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
Swissquote-Server
3.52 × 62
AdmiralMarkets-Live
3.80 × 327
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
15 più
Its a manual strategy of a academy who i study a year ago,from that reason big drawdown,but after i learn it verry well i start to do big profits,with a steady DD!Enjoy!!!

I just risking only 0.5% or 1% of all Ballance per trade ,and if the analysis say i use robots,because i use an EA to calculate the right size.

Non ci sono recensioni
2025.09.22 21:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 636 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 10:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 19:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 15:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 14:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.13 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.09 00:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.02 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 21:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
