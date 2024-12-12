- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 917
Profit Trade:
1 611 (55.22%)
Loss Trade:
1 306 (44.77%)
Best Trade:
5 902.97 USD
Worst Trade:
-2 022.10 USD
Profitto lordo:
282 519.85 USD (2 508 562 pips)
Perdita lorda:
-282 879.44 USD (817 302 pips)
Vincite massime consecutive:
73 (111.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 947.85 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
99.00%
Massimo carico di deposito:
101.85%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
20
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.01
Long Trade:
1 730 (59.31%)
Short Trade:
1 187 (40.69%)
Fattore di profitto:
1.00
Profitto previsto:
-0.12 USD
Profitto medio:
175.37 USD
Perdita media:
-216.60 USD
Massime perdite consecutive:
55 (-2 151.43 USD)
Massima perdita consecutiva:
-12 894.58 USD (30)
Crescita mensile:
15.67%
Previsione annuale:
190.13%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
35 199.31 USD
Massimale:
40 323.03 USD (36.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.83% (40 239.97 USD)
Per equità:
3.21% (2 771.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|475
|USDJPY
|327
|GBPUSD
|300
|NDX
|168
|EURUSD
|164
|GBPJPY
|155
|CADJPY
|110
|USDCAD
|103
|GBPCAD
|99
|AUDJPY
|92
|USDCHF
|87
|EURCAD
|85
|EURAUD
|84
|NZDUSD
|73
|AUDUSD
|67
|AUDCAD
|60
|EURJPY
|60
|NZDCAD
|57
|EURCHF
|55
|AUDNZD
|47
|EURGBP
|47
|CADCHF
|34
|XTIUSD
|23
|AUDCHF
|22
|XAGUSD
|17
|WS30
|16
|UK100
|11
|SP500
|9
|EURNZD
|9
|XNGUSD
|6
|GBPAUD
|6
|GBPNZD
|6
|FCHI40
|4
|AUS200
|3
|NZDJPY
|3
|NI225
|3
|GDAXI
|3
|STOXX50E
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|33K
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|-2.1K
|NDX
|-15K
|EURUSD
|-569
|GBPJPY
|-6.3K
|CADJPY
|-1.3K
|USDCAD
|-1.9K
|GBPCAD
|1.9K
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|-3.1K
|EURCAD
|-1.9K
|EURAUD
|-479
|NZDUSD
|1.5K
|AUDUSD
|-1.8K
|AUDCAD
|-198
|EURJPY
|-5K
|NZDCAD
|-1.7K
|EURCHF
|-1.2K
|AUDNZD
|-1.9K
|EURGBP
|-1.5K
|CADCHF
|-312
|XTIUSD
|2.3K
|AUDCHF
|3
|XAGUSD
|-611
|WS30
|-487
|UK100
|5.5K
|SP500
|-4.2K
|EURNZD
|-472
|XNGUSD
|-1.7K
|GBPAUD
|-345
|GBPNZD
|879
|FCHI40
|2.4K
|AUS200
|-1.3K
|NZDJPY
|-26
|NI225
|-1.8K
|GDAXI
|-2.7K
|STOXX50E
|-86
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|276K
|USDJPY
|2.4K
|GBPUSD
|27K
|NDX
|-150K
|EURUSD
|-7.7K
|GBPJPY
|-3.2K
|CADJPY
|1.1K
|USDCAD
|-7K
|GBPCAD
|1K
|AUDJPY
|-516
|USDCHF
|-8.1K
|EURCAD
|-2.4K
|EURAUD
|443
|NZDUSD
|296
|AUDUSD
|-5.4K
|AUDCAD
|-894
|EURJPY
|152
|NZDCAD
|-2.1K
|EURCHF
|858
|AUDNZD
|-792
|EURGBP
|248
|CADCHF
|-354
|XTIUSD
|920
|AUDCHF
|481
|XAGUSD
|-1.3K
|WS30
|-903
|UK100
|700
|SP500
|-4.1K
|EURNZD
|-1.8K
|XNGUSD
|-224
|GBPAUD
|-1.3K
|GBPNZD
|1.3K
|FCHI40
|6.2K
|AUS200
|-2.1K
|NZDJPY
|-34
|NI225
|-509
|GDAXI
|-3.1K
|STOXX50E
|-166
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +5 902.97 USD
Worst Trade: -2 022 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 30
Massimo profitto consecutivo: +111.72 USD
Massima perdita consecutiva: -2 151.43 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Darwinex-Live
|0.85 × 5375
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.18 × 151
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.25 × 71
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.49 × 47
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
Swissquote-Server
|3.52 × 62
|
AdmiralMarkets-Live
|3.80 × 327
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
|
HFMarketsGlobal-Live1
|4.00 × 4
Its a manual strategy of a academy who i study a year ago,from that reason big drawdown,but after i learn it verry well i start to do big profits,with a steady DD!Enjoy!!!
I just risking only 0.5% or 1% of all Ballance per trade ,and if the analysis say i use robots,because i use an EA to calculate the right size.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
-0%
0
0
USD
USD
100K
USD
USD
92
80%
2 917
55%
99%
0.99
-0.12
USD
USD
37%
1:200