- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 934
Negociações com lucro:
1 615 (55.04%)
Negociações com perda:
1 319 (44.96%)
Melhor negociação:
5 902.97 USD
Pior negociação:
-2 022.10 USD
Lucro bruto:
288 577.70 USD (2 526 939 pips)
Perda bruta:
-291 155.25 USD (831 866 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
73 (111.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 947.85 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
99.00%
Depósito máximo carregado:
101.85%
Último negócio:
18 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.06
Negociações longas:
1 738 (59.24%)
Negociações curtas:
1 196 (40.76%)
Fator de lucro:
0.99
Valor esperado:
-0.88 USD
Lucro médio:
178.69 USD
Perda média:
-220.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
55 (-2 151.43 USD)
Máxima perda consecutiva:
-12 894.58 USD (30)
Crescimento mensal:
1.25%
Previsão anual:
15.11%
Algotrading:
80%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
35 199.31 USD
Máximo:
40 323.03 USD (36.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
36.83% (40 239.97 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.21% (2 771.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|475
|USDJPY
|327
|GBPUSD
|301
|NDX
|168
|EURUSD
|164
|GBPJPY
|159
|CADJPY
|110
|USDCAD
|106
|GBPCAD
|101
|AUDJPY
|92
|USDCHF
|87
|EURCAD
|85
|EURAUD
|84
|NZDUSD
|75
|AUDUSD
|67
|EURJPY
|61
|AUDCAD
|60
|NZDCAD
|57
|EURCHF
|55
|EURGBP
|48
|AUDNZD
|47
|CADCHF
|34
|XTIUSD
|23
|AUDCHF
|22
|XAGUSD
|19
|WS30
|16
|UK100
|11
|SP500
|9
|EURNZD
|9
|XNGUSD
|6
|GBPAUD
|6
|GBPNZD
|6
|GDAXI
|4
|FCHI40
|4
|AUS200
|3
|NZDJPY
|3
|NI225
|3
|STOXX50E
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|33K
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|-1.6K
|NDX
|-15K
|EURUSD
|-569
|GBPJPY
|-8.9K
|CADJPY
|-1.3K
|USDCAD
|-2.2K
|GBPCAD
|2.6K
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|-3.1K
|EURCAD
|-1.9K
|EURAUD
|-479
|NZDUSD
|-585
|AUDUSD
|-1.8K
|EURJPY
|-5.6K
|AUDCAD
|-198
|NZDCAD
|-1.7K
|EURCHF
|-1.2K
|EURGBP
|-1.9K
|AUDNZD
|-1.9K
|CADCHF
|-312
|XTIUSD
|2.3K
|AUDCHF
|3
|XAGUSD
|-1.4K
|WS30
|-487
|UK100
|5.5K
|SP500
|-4.2K
|EURNZD
|-472
|XNGUSD
|-1.7K
|GBPAUD
|-345
|GBPNZD
|879
|GDAXI
|689
|FCHI40
|2.4K
|AUS200
|-1.3K
|NZDJPY
|-26
|NI225
|-1.8K
|STOXX50E
|-86
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|276K
|USDJPY
|2.4K
|GBPUSD
|33K
|NDX
|-150K
|EURUSD
|-7.7K
|GBPJPY
|-10K
|CADJPY
|1.1K
|USDCAD
|-8.2K
|GBPCAD
|2.4K
|AUDJPY
|-516
|USDCHF
|-8.1K
|EURCAD
|-2.4K
|EURAUD
|443
|NZDUSD
|-1.7K
|AUDUSD
|-5.4K
|EURJPY
|-2.1K
|AUDCAD
|-894
|NZDCAD
|-2.1K
|EURCHF
|858
|EURGBP
|-305
|AUDNZD
|-792
|CADCHF
|-354
|XTIUSD
|920
|AUDCHF
|481
|XAGUSD
|-1.8K
|WS30
|-903
|UK100
|700
|SP500
|-4.1K
|EURNZD
|-1.8K
|XNGUSD
|-224
|GBPAUD
|-1.3K
|GBPNZD
|1.3K
|GDAXI
|6.9K
|FCHI40
|6.2K
|AUS200
|-2.1K
|NZDJPY
|-34
|NI225
|-509
|STOXX50E
|-166
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +5 902.97 USD
Pior negociação: -2 022 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 30
Máximo lucro consecutivo: +111.72 USD
Máxima perda consecutiva: -2 151.43 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Darwinex-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 20
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Darwinex-Live
|0.86 × 5395
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.94 × 202
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.49 × 47
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
AdmiralMarkets-Live
|3.80 × 327
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
19 mais ...
Its a manual strategy of a academy who i study a year ago,from that reason big drawdown,but after i learn it verry well i start to do big profits,with a steady DD!Enjoy!!!
I just risking only 0.5% or 1% of all Ballance per trade ,and if the analysis say i use robots,because i use an EA to calculate the right size.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
-3%
0
0
USD
USD
97K
USD
USD
105
80%
2 934
55%
99%
0.99
-0.88
USD
USD
37%
1:200