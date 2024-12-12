SignauxSections
Ionel-viorel Socola

BlackSheep

Ionel-viorel Socola
0 avis
92 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2023 -0%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 917
Bénéfice trades:
1 611 (55.22%)
Perte trades:
1 306 (44.77%)
Meilleure transaction:
5 902.97 USD
Pire transaction:
-2 022.10 USD
Bénéfice brut:
282 519.85 USD (2 508 562 pips)
Perte brute:
-282 879.44 USD (817 302 pips)
Gains consécutifs maximales:
73 (111.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 947.85 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
99.00%
Charge de dépôt maximale:
101.85%
Dernier trade:
20 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
-0.01
Longs trades:
1 730 (59.31%)
Courts trades:
1 187 (40.69%)
Facteur de profit:
1.00
Rendement attendu:
-0.12 USD
Bénéfice moyen:
175.37 USD
Perte moyenne:
-216.60 USD
Pertes consécutives maximales:
55 (-2 151.43 USD)
Perte consécutive maximale:
-12 894.58 USD (30)
Croissance mensuelle:
15.67%
Prévision annuelle:
190.13%
Algo trading:
80%
Prélèvement par solde:
Absolu:
35 199.31 USD
Maximal:
40 323.03 USD (36.92%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.83% (40 239.97 USD)
Par fonds propres:
3.21% (2 771.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 475
USDJPY 327
GBPUSD 300
NDX 168
EURUSD 164
GBPJPY 155
CADJPY 110
USDCAD 103
GBPCAD 99
AUDJPY 92
USDCHF 87
EURCAD 85
EURAUD 84
NZDUSD 73
AUDUSD 67
AUDCAD 60
EURJPY 60
NZDCAD 57
EURCHF 55
AUDNZD 47
EURGBP 47
CADCHF 34
XTIUSD 23
AUDCHF 22
XAGUSD 17
WS30 16
UK100 11
SP500 9
EURNZD 9
XNGUSD 6
GBPAUD 6
GBPNZD 6
FCHI40 4
AUS200 3
NZDJPY 3
NI225 3
GDAXI 3
STOXX50E 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 33K
USDJPY 12K
GBPUSD -2.1K
NDX -15K
EURUSD -569
GBPJPY -6.3K
CADJPY -1.3K
USDCAD -1.9K
GBPCAD 1.9K
AUDJPY -19
USDCHF -3.1K
EURCAD -1.9K
EURAUD -479
NZDUSD 1.5K
AUDUSD -1.8K
AUDCAD -198
EURJPY -5K
NZDCAD -1.7K
EURCHF -1.2K
AUDNZD -1.9K
EURGBP -1.5K
CADCHF -312
XTIUSD 2.3K
AUDCHF 3
XAGUSD -611
WS30 -487
UK100 5.5K
SP500 -4.2K
EURNZD -472
XNGUSD -1.7K
GBPAUD -345
GBPNZD 879
FCHI40 2.4K
AUS200 -1.3K
NZDJPY -26
NI225 -1.8K
GDAXI -2.7K
STOXX50E -86
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 276K
USDJPY 2.4K
GBPUSD 27K
NDX -150K
EURUSD -7.7K
GBPJPY -3.2K
CADJPY 1.1K
USDCAD -7K
GBPCAD 1K
AUDJPY -516
USDCHF -8.1K
EURCAD -2.4K
EURAUD 443
NZDUSD 296
AUDUSD -5.4K
AUDCAD -894
EURJPY 152
NZDCAD -2.1K
EURCHF 858
AUDNZD -792
EURGBP 248
CADCHF -354
XTIUSD 920
AUDCHF 481
XAGUSD -1.3K
WS30 -903
UK100 700
SP500 -4.1K
EURNZD -1.8K
XNGUSD -224
GBPAUD -1.3K
GBPNZD 1.3K
FCHI40 6.2K
AUS200 -2.1K
NZDJPY -34
NI225 -509
GDAXI -3.1K
STOXX50E -166
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +5 902.97 USD
Pire transaction: -2 022 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 30
Bénéfice consécutif maximal: +111.72 USD
Perte consécutive maximale: -2 151.43 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 4
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Darwinex-Live
0.85 × 5375
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
Pepperstone-MT5-Live01
1.18 × 151
TradeMaxGlobal-Live
1.22 × 63
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
Swissquote-Server
3.19 × 58
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.49 × 47
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
AdmiralMarkets-Live
3.80 × 327
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
HFMarketsGlobal-Live1
4.00 × 4
15 plus...
Its a manual strategy of a academy who i study a year ago,from that reason big drawdown,but after i learn it verry well i start to do big profits,with a steady DD!Enjoy!!!

I just risking only 0.5% or 1% of all Ballance per trade ,and if the analysis say i use robots,because i use an EA to calculate the right size.

Aucun avis
2025.09.22 21:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 636 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.27 10:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.04.30 14:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 19:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 15:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.03.28 14:59
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.02.13 14:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.09 00:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.02 22:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.01.30 21:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
