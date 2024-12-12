- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 934
盈利交易:
1 615 (55.04%)
亏损交易:
1 319 (44.96%)
最好交易:
5 902.97 USD
最差交易:
-2 022.10 USD
毛利:
288 577.70 USD (2 526 939 pips)
毛利亏损:
-291 155.25 USD (831 866 pips)
最大连续赢利:
73 (111.72 USD)
最大连续盈利:
9 947.85 USD (9)
夏普比率:
0.00
交易活动:
99.00%
最大入金加载:
101.85%
最近交易:
18 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.06
长期交易:
1 738 (59.24%)
短期交易:
1 196 (40.76%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.88 USD
平均利润:
178.69 USD
平均损失:
-220.74 USD
最大连续失误:
55 (-2 151.43 USD)
最大连续亏损:
-12 894.58 USD (30)
每月增长:
1.25%
年度预测:
15.11%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
35 199.31 USD
最大值:
40 323.03 USD (36.92%)
相对跌幅:
结余:
36.83% (40 239.97 USD)
净值:
3.21% (2 771.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|475
|USDJPY
|327
|GBPUSD
|301
|NDX
|168
|EURUSD
|164
|GBPJPY
|159
|CADJPY
|110
|USDCAD
|106
|GBPCAD
|101
|AUDJPY
|92
|USDCHF
|87
|EURCAD
|85
|EURAUD
|84
|NZDUSD
|75
|AUDUSD
|67
|EURJPY
|61
|AUDCAD
|60
|NZDCAD
|57
|EURCHF
|55
|EURGBP
|48
|AUDNZD
|47
|CADCHF
|34
|XTIUSD
|23
|AUDCHF
|22
|XAGUSD
|19
|WS30
|16
|UK100
|11
|SP500
|9
|EURNZD
|9
|XNGUSD
|6
|GBPAUD
|6
|GBPNZD
|6
|GDAXI
|4
|FCHI40
|4
|AUS200
|3
|NZDJPY
|3
|NI225
|3
|STOXX50E
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|33K
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|-1.6K
|NDX
|-15K
|EURUSD
|-569
|GBPJPY
|-8.9K
|CADJPY
|-1.3K
|USDCAD
|-2.2K
|GBPCAD
|2.6K
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|-3.1K
|EURCAD
|-1.9K
|EURAUD
|-479
|NZDUSD
|-585
|AUDUSD
|-1.8K
|EURJPY
|-5.6K
|AUDCAD
|-198
|NZDCAD
|-1.7K
|EURCHF
|-1.2K
|EURGBP
|-1.9K
|AUDNZD
|-1.9K
|CADCHF
|-312
|XTIUSD
|2.3K
|AUDCHF
|3
|XAGUSD
|-1.4K
|WS30
|-487
|UK100
|5.5K
|SP500
|-4.2K
|EURNZD
|-472
|XNGUSD
|-1.7K
|GBPAUD
|-345
|GBPNZD
|879
|GDAXI
|689
|FCHI40
|2.4K
|AUS200
|-1.3K
|NZDJPY
|-26
|NI225
|-1.8K
|STOXX50E
|-86
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|276K
|USDJPY
|2.4K
|GBPUSD
|33K
|NDX
|-150K
|EURUSD
|-7.7K
|GBPJPY
|-10K
|CADJPY
|1.1K
|USDCAD
|-8.2K
|GBPCAD
|2.4K
|AUDJPY
|-516
|USDCHF
|-8.1K
|EURCAD
|-2.4K
|EURAUD
|443
|NZDUSD
|-1.7K
|AUDUSD
|-5.4K
|EURJPY
|-2.1K
|AUDCAD
|-894
|NZDCAD
|-2.1K
|EURCHF
|858
|EURGBP
|-305
|AUDNZD
|-792
|CADCHF
|-354
|XTIUSD
|920
|AUDCHF
|481
|XAGUSD
|-1.8K
|WS30
|-903
|UK100
|700
|SP500
|-4.1K
|EURNZD
|-1.8K
|XNGUSD
|-224
|GBPAUD
|-1.3K
|GBPNZD
|1.3K
|GDAXI
|6.9K
|FCHI40
|6.2K
|AUS200
|-2.1K
|NZDJPY
|-34
|NI225
|-509
|STOXX50E
|-166
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5 902.97 USD
最差交易: -2 022 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 30
最大连续盈利: +111.72 USD
最大连续亏损: -2 151.43 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 20
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Darwinex-Live
|0.86 × 5395
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.94 × 202
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.49 × 47
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
AdmiralMarkets-Live
|3.80 × 327
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
Its a manual strategy of a academy who i study a year ago,from that reason big drawdown,but after i learn it verry well i start to do big profits,with a steady DD!Enjoy!!!
I just risking only 0.5% or 1% of all Ballance per trade ,and if the analysis say i use robots,because i use an EA to calculate the right size.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
-3%
0
0
USD
USD
97K
USD
USD
105
80%
2 934
55%
99%
0.99
-0.88
USD
USD
37%
1:200