Ionel-viorel Socola

HeatMap_Regression_Strategy_manual

Ionel-viorel Socola
0条评论
105
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2023 -3%
Darwinex-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 934
盈利交易:
1 615 (55.04%)
亏损交易:
1 319 (44.96%)
最好交易:
5 902.97 USD
最差交易:
-2 022.10 USD
毛利:
288 577.70 USD (2 526 939 pips)
毛利亏损:
-291 155.25 USD (831 866 pips)
最大连续赢利:
73 (111.72 USD)
最大连续盈利:
9 947.85 USD (9)
夏普比率:
0.00
交易活动:
99.00%
最大入金加载:
101.85%
最近交易:
18 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.06
长期交易:
1 738 (59.24%)
短期交易:
1 196 (40.76%)
利润因子:
0.99
预期回报:
-0.88 USD
平均利润:
178.69 USD
平均损失:
-220.74 USD
最大连续失误:
55 (-2 151.43 USD)
最大连续亏损:
-12 894.58 USD (30)
每月增长:
1.25%
年度预测:
15.11%
算法交易:
80%
结余跌幅:
绝对:
35 199.31 USD
最大值:
40 323.03 USD (36.92%)
相对跌幅:
结余:
36.83% (40 239.97 USD)
净值:
3.21% (2 771.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 475
USDJPY 327
GBPUSD 301
NDX 168
EURUSD 164
GBPJPY 159
CADJPY 110
USDCAD 106
GBPCAD 101
AUDJPY 92
USDCHF 87
EURCAD 85
EURAUD 84
NZDUSD 75
AUDUSD 67
EURJPY 61
AUDCAD 60
NZDCAD 57
EURCHF 55
EURGBP 48
AUDNZD 47
CADCHF 34
XTIUSD 23
AUDCHF 22
XAGUSD 19
WS30 16
UK100 11
SP500 9
EURNZD 9
XNGUSD 6
GBPAUD 6
GBPNZD 6
GDAXI 4
FCHI40 4
AUS200 3
NZDJPY 3
NI225 3
STOXX50E 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 33K
USDJPY 12K
GBPUSD -1.6K
NDX -15K
EURUSD -569
GBPJPY -8.9K
CADJPY -1.3K
USDCAD -2.2K
GBPCAD 2.6K
AUDJPY -19
USDCHF -3.1K
EURCAD -1.9K
EURAUD -479
NZDUSD -585
AUDUSD -1.8K
EURJPY -5.6K
AUDCAD -198
NZDCAD -1.7K
EURCHF -1.2K
EURGBP -1.9K
AUDNZD -1.9K
CADCHF -312
XTIUSD 2.3K
AUDCHF 3
XAGUSD -1.4K
WS30 -487
UK100 5.5K
SP500 -4.2K
EURNZD -472
XNGUSD -1.7K
GBPAUD -345
GBPNZD 879
GDAXI 689
FCHI40 2.4K
AUS200 -1.3K
NZDJPY -26
NI225 -1.8K
STOXX50E -86
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 276K
USDJPY 2.4K
GBPUSD 33K
NDX -150K
EURUSD -7.7K
GBPJPY -10K
CADJPY 1.1K
USDCAD -8.2K
GBPCAD 2.4K
AUDJPY -516
USDCHF -8.1K
EURCAD -2.4K
EURAUD 443
NZDUSD -1.7K
AUDUSD -5.4K
EURJPY -2.1K
AUDCAD -894
NZDCAD -2.1K
EURCHF 858
EURGBP -305
AUDNZD -792
CADCHF -354
XTIUSD 920
AUDCHF 481
XAGUSD -1.8K
WS30 -903
UK100 700
SP500 -4.1K
EURNZD -1.8K
XNGUSD -224
GBPAUD -1.3K
GBPNZD 1.3K
GDAXI 6.9K
FCHI40 6.2K
AUS200 -2.1K
NZDJPY -34
NI225 -509
STOXX50E -166
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5 902.97 USD
最差交易: -2 022 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 30
最大连续盈利: +111.72 USD
最大连续亏损: -2 151.43 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Darwinex-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 20
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Darwinex-Live
0.86 × 5395
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 202
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.49 × 47
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
AdmiralMarkets-Live
3.80 × 327
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
19 更多...
Its a manual strategy of a academy who i study a year ago,from that reason big drawdown,but after i learn it verry well i start to do big profits,with a steady DD!Enjoy!!!

I just risking only 0.5% or 1% of all Ballance per trade ,and if the analysis say i use robots,because i use an EA to calculate the right size.

没有评论
2025.12.04 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 15:23
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.20 05:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 17:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.16 09:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 21:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 636 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
HeatMap_Regression_Strategy_manual
每月100 USD
-3%
0
0
USD
97K
USD
105
80%
2 934
55%
99%
0.99
-0.88
USD
37%
1:200
