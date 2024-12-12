- Incremento
Total de Trades:
2 934
Transacciones Rentables:
1 615 (55.04%)
Transacciones Irrentables:
1 319 (44.96%)
Mejor transacción:
5 902.97 USD
Peor transacción:
-2 022.10 USD
Beneficio Bruto:
288 577.70 USD (2 526 939 pips)
Pérdidas Brutas:
-291 155.25 USD (831 866 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
73 (111.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 947.85 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
99.00%
Carga máxima del depósito:
101.85%
Último trade:
20 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.06
Transacciones Largas:
1 738 (59.24%)
Transacciones Cortas:
1 196 (40.76%)
Factor de Beneficio:
0.99
Beneficio Esperado:
-0.88 USD
Beneficio medio:
178.69 USD
Pérdidas medias:
-220.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
55 (-2 151.43 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-12 894.58 USD (30)
Crecimiento al mes:
-2.16%
Pronóstico anual:
-26.22%
Trading algorítmico:
80%
Reducción de balance:
Absoluto:
35 199.31 USD
Máxima:
40 323.03 USD (36.92%)
Reducción relativa:
De balance:
36.83% (40 239.97 USD)
De fondos:
3.21% (2 771.90 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|475
|USDJPY
|327
|GBPUSD
|301
|NDX
|168
|EURUSD
|164
|GBPJPY
|159
|CADJPY
|110
|USDCAD
|106
|GBPCAD
|101
|AUDJPY
|92
|USDCHF
|87
|EURCAD
|85
|EURAUD
|84
|NZDUSD
|75
|AUDUSD
|67
|EURJPY
|61
|AUDCAD
|60
|NZDCAD
|57
|EURCHF
|55
|EURGBP
|48
|AUDNZD
|47
|CADCHF
|34
|XTIUSD
|23
|AUDCHF
|22
|XAGUSD
|19
|WS30
|16
|UK100
|11
|SP500
|9
|EURNZD
|9
|XNGUSD
|6
|GBPAUD
|6
|GBPNZD
|6
|GDAXI
|4
|FCHI40
|4
|AUS200
|3
|NZDJPY
|3
|NI225
|3
|STOXX50E
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|33K
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|-1.6K
|NDX
|-15K
|EURUSD
|-569
|GBPJPY
|-8.9K
|CADJPY
|-1.3K
|USDCAD
|-2.2K
|GBPCAD
|2.6K
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|-3.1K
|EURCAD
|-1.9K
|EURAUD
|-479
|NZDUSD
|-585
|AUDUSD
|-1.8K
|EURJPY
|-5.6K
|AUDCAD
|-198
|NZDCAD
|-1.7K
|EURCHF
|-1.2K
|EURGBP
|-1.9K
|AUDNZD
|-1.9K
|CADCHF
|-312
|XTIUSD
|2.3K
|AUDCHF
|3
|XAGUSD
|-1.4K
|WS30
|-487
|UK100
|5.5K
|SP500
|-4.2K
|EURNZD
|-472
|XNGUSD
|-1.7K
|GBPAUD
|-345
|GBPNZD
|879
|GDAXI
|689
|FCHI40
|2.4K
|AUS200
|-1.3K
|NZDJPY
|-26
|NI225
|-1.8K
|STOXX50E
|-86
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|276K
|USDJPY
|2.4K
|GBPUSD
|33K
|NDX
|-150K
|EURUSD
|-7.7K
|GBPJPY
|-10K
|CADJPY
|1.1K
|USDCAD
|-8.2K
|GBPCAD
|2.4K
|AUDJPY
|-516
|USDCHF
|-8.1K
|EURCAD
|-2.4K
|EURAUD
|443
|NZDUSD
|-1.7K
|AUDUSD
|-5.4K
|EURJPY
|-2.1K
|AUDCAD
|-894
|NZDCAD
|-2.1K
|EURCHF
|858
|EURGBP
|-305
|AUDNZD
|-792
|CADCHF
|-354
|XTIUSD
|920
|AUDCHF
|481
|XAGUSD
|-1.8K
|WS30
|-903
|UK100
|700
|SP500
|-4.1K
|EURNZD
|-1.8K
|XNGUSD
|-224
|GBPAUD
|-1.3K
|GBPNZD
|1.3K
|GDAXI
|6.9K
|FCHI40
|6.2K
|AUS200
|-2.1K
|NZDJPY
|-34
|NI225
|-509
|STOXX50E
|-166
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +5 902.97 USD
Peor transacción: -2 022 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 30
Beneficio máximo consecutivo: +111.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 151.43 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Darwinex-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 24
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
FPMarketsLLC-Live
|0.50 × 6
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Darwinex-Live
|0.86 × 5395
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.91 × 207
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.49 × 47
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
AdmiralMarkets-Live
|3.80 × 327
otros 20...
Its a manual strategy of a academy who i study a year ago,from that reason big drawdown,but after i learn it verry well i start to do big profits,with a steady DD!Enjoy!!!
I just risking only 0.5% or 1% of all Ballance per trade ,and if the analysis say i use robots,because i use an EA to calculate the right size.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
100 USD al mes
-3%
0
0
USD
USD
97K
USD
USD
105
80%
2 934
55%
99%
0.99
-0.88
USD
USD
37%
1:200