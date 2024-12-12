리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FPMarketsLLC-Live 0.00 × 2 AdmiralsGroup-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real 0.00 × 3 ICMarketsEU-MT5 0.00 × 1 OneRoyal-Server 0.00 × 2 ICMarketsSC-MT5-2 0.00 × 20 RoboForex-ECN 0.15 × 33 VTMarkets-Live 0.22 × 55 AmanaCapital-Live 0.63 × 875 Exness-MT5Real3 0.85 × 167 Darwinex-Live 0.86 × 5395 Pepperstone-MT5-Live01 0.93 × 203 SMCapitalMarkets-Live2 1.00 × 2 PrimeCodex-MT5 1.05 × 453 GFXSecurities-GFXSECURITIES 1.33 × 3 ICMarketsSC-MT5 1.56 × 36 VantageFXInternational-Live 2.48 × 46 Ava-Real 1-MT5 2.50 × 8 TickmillUK-Live 2.67 × 9 BlackBullMarkets-Live 3.00 × 1 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 3.22 × 9 ForexTimeFXTM-Live01 3.32 × 19 XMGlobal-MT5 2 3.49 × 47 ICMarketsSC-MT5-4 3.50 × 6 AdmiralMarkets-Live 3.80 × 327