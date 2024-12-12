- 자본
- 축소
트레이드:
2 934
이익 거래:
1 615 (55.04%)
손실 거래:
1 319 (44.96%)
최고의 거래:
5 902.97 USD
최악의 거래:
-2 022.10 USD
총 수익:
288 577.70 USD (2 526 939 pips)
총 손실:
-291 155.25 USD (831 866 pips)
연속 최대 이익:
73 (111.72 USD)
연속 최대 이익:
9 947.85 USD (9)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
99.00%
최대 입금량:
101.85%
최근 거래:
19 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.06
롱(주식매수):
1 738 (59.24%)
숏(주식차입매도):
1 196 (40.76%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.88 USD
평균 이익:
178.69 USD
평균 손실:
-220.74 USD
연속 최대 손실:
55 (-2 151.43 USD)
연속 최대 손실:
-12 894.58 USD (30)
월별 성장률:
1.25%
연간 예측:
15.11%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35 199.31 USD
최대한의:
40 323.03 USD (36.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.83% (40 239.97 USD)
자본금별:
3.21% (2 771.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|475
|USDJPY
|327
|GBPUSD
|301
|NDX
|168
|EURUSD
|164
|GBPJPY
|159
|CADJPY
|110
|USDCAD
|106
|GBPCAD
|101
|AUDJPY
|92
|USDCHF
|87
|EURCAD
|85
|EURAUD
|84
|NZDUSD
|75
|AUDUSD
|67
|EURJPY
|61
|AUDCAD
|60
|NZDCAD
|57
|EURCHF
|55
|EURGBP
|48
|AUDNZD
|47
|CADCHF
|34
|XTIUSD
|23
|AUDCHF
|22
|XAGUSD
|19
|WS30
|16
|UK100
|11
|SP500
|9
|EURNZD
|9
|XNGUSD
|6
|GBPAUD
|6
|GBPNZD
|6
|GDAXI
|4
|FCHI40
|4
|AUS200
|3
|NZDJPY
|3
|NI225
|3
|STOXX50E
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|33K
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|-1.6K
|NDX
|-15K
|EURUSD
|-569
|GBPJPY
|-8.9K
|CADJPY
|-1.3K
|USDCAD
|-2.2K
|GBPCAD
|2.6K
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|-3.1K
|EURCAD
|-1.9K
|EURAUD
|-479
|NZDUSD
|-585
|AUDUSD
|-1.8K
|EURJPY
|-5.6K
|AUDCAD
|-198
|NZDCAD
|-1.7K
|EURCHF
|-1.2K
|EURGBP
|-1.9K
|AUDNZD
|-1.9K
|CADCHF
|-312
|XTIUSD
|2.3K
|AUDCHF
|3
|XAGUSD
|-1.4K
|WS30
|-487
|UK100
|5.5K
|SP500
|-4.2K
|EURNZD
|-472
|XNGUSD
|-1.7K
|GBPAUD
|-345
|GBPNZD
|879
|GDAXI
|689
|FCHI40
|2.4K
|AUS200
|-1.3K
|NZDJPY
|-26
|NI225
|-1.8K
|STOXX50E
|-86
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|276K
|USDJPY
|2.4K
|GBPUSD
|33K
|NDX
|-150K
|EURUSD
|-7.7K
|GBPJPY
|-10K
|CADJPY
|1.1K
|USDCAD
|-8.2K
|GBPCAD
|2.4K
|AUDJPY
|-516
|USDCHF
|-8.1K
|EURCAD
|-2.4K
|EURAUD
|443
|NZDUSD
|-1.7K
|AUDUSD
|-5.4K
|EURJPY
|-2.1K
|AUDCAD
|-894
|NZDCAD
|-2.1K
|EURCHF
|858
|EURGBP
|-305
|AUDNZD
|-792
|CADCHF
|-354
|XTIUSD
|920
|AUDCHF
|481
|XAGUSD
|-1.8K
|WS30
|-903
|UK100
|700
|SP500
|-4.1K
|EURNZD
|-1.8K
|XNGUSD
|-224
|GBPAUD
|-1.3K
|GBPNZD
|1.3K
|GDAXI
|6.9K
|FCHI40
|6.2K
|AUS200
|-2.1K
|NZDJPY
|-34
|NI225
|-509
|STOXX50E
|-166
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +5 902.97 USD
최악의 거래: -2 022 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 30
연속 최대 이익: +111.72 USD
연속 최대 손실: -2 151.43 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 2
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 20
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Darwinex-Live
|0.86 × 5395
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.93 × 203
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.49 × 47
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
AdmiralMarkets-Live
|3.80 × 327
Its a manual strategy of a academy who i study a year ago,from that reason big drawdown,but after i learn it verry well i start to do big profits,with a steady DD!Enjoy!!!
I just risking only 0.5% or 1% of all Ballance per trade ,and if the analysis say i use robots,because i use an EA to calculate the right size.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
-3%
0
0
USD
USD
97K
USD
USD
105
80%
2 934
55%
99%
0.99
-0.88
USD
USD
37%
1:200