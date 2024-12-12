시그널섹션
Ionel-viorel Socola

HeatMap_Regression_Strategy_manual

Ionel-viorel Socola
0 리뷰
105
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 -3%
Darwinex-Live
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
2 934
이익 거래:
1 615 (55.04%)
손실 거래:
1 319 (44.96%)
최고의 거래:
5 902.97 USD
최악의 거래:
-2 022.10 USD
총 수익:
288 577.70 USD (2 526 939 pips)
총 손실:
-291 155.25 USD (831 866 pips)
연속 최대 이익:
73 (111.72 USD)
연속 최대 이익:
9 947.85 USD (9)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
99.00%
최대 입금량:
101.85%
최근 거래:
19 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
-0.06
롱(주식매수):
1 738 (59.24%)
숏(주식차입매도):
1 196 (40.76%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.88 USD
평균 이익:
178.69 USD
평균 손실:
-220.74 USD
연속 최대 손실:
55 (-2 151.43 USD)
연속 최대 손실:
-12 894.58 USD (30)
월별 성장률:
1.25%
연간 예측:
15.11%
Algo 트레이딩:
80%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
35 199.31 USD
최대한의:
40 323.03 USD (36.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.83% (40 239.97 USD)
자본금별:
3.21% (2 771.90 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 475
USDJPY 327
GBPUSD 301
NDX 168
EURUSD 164
GBPJPY 159
CADJPY 110
USDCAD 106
GBPCAD 101
AUDJPY 92
USDCHF 87
EURCAD 85
EURAUD 84
NZDUSD 75
AUDUSD 67
EURJPY 61
AUDCAD 60
NZDCAD 57
EURCHF 55
EURGBP 48
AUDNZD 47
CADCHF 34
XTIUSD 23
AUDCHF 22
XAGUSD 19
WS30 16
UK100 11
SP500 9
EURNZD 9
XNGUSD 6
GBPAUD 6
GBPNZD 6
GDAXI 4
FCHI40 4
AUS200 3
NZDJPY 3
NI225 3
STOXX50E 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 33K
USDJPY 12K
GBPUSD -1.6K
NDX -15K
EURUSD -569
GBPJPY -8.9K
CADJPY -1.3K
USDCAD -2.2K
GBPCAD 2.6K
AUDJPY -19
USDCHF -3.1K
EURCAD -1.9K
EURAUD -479
NZDUSD -585
AUDUSD -1.8K
EURJPY -5.6K
AUDCAD -198
NZDCAD -1.7K
EURCHF -1.2K
EURGBP -1.9K
AUDNZD -1.9K
CADCHF -312
XTIUSD 2.3K
AUDCHF 3
XAGUSD -1.4K
WS30 -487
UK100 5.5K
SP500 -4.2K
EURNZD -472
XNGUSD -1.7K
GBPAUD -345
GBPNZD 879
GDAXI 689
FCHI40 2.4K
AUS200 -1.3K
NZDJPY -26
NI225 -1.8K
STOXX50E -86
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 276K
USDJPY 2.4K
GBPUSD 33K
NDX -150K
EURUSD -7.7K
GBPJPY -10K
CADJPY 1.1K
USDCAD -8.2K
GBPCAD 2.4K
AUDJPY -516
USDCHF -8.1K
EURCAD -2.4K
EURAUD 443
NZDUSD -1.7K
AUDUSD -5.4K
EURJPY -2.1K
AUDCAD -894
NZDCAD -2.1K
EURCHF 858
EURGBP -305
AUDNZD -792
CADCHF -354
XTIUSD 920
AUDCHF 481
XAGUSD -1.8K
WS30 -903
UK100 700
SP500 -4.1K
EURNZD -1.8K
XNGUSD -224
GBPAUD -1.3K
GBPNZD 1.3K
GDAXI 6.9K
FCHI40 6.2K
AUS200 -2.1K
NZDJPY -34
NI225 -509
STOXX50E -166
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +5 902.97 USD
최악의 거래: -2 022 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 30
연속 최대 이익: +111.72 USD
연속 최대 손실: -2 151.43 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Darwinex-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FPMarketsLLC-Live
0.00 × 2
AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 20
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Darwinex-Live
0.86 × 5395
Pepperstone-MT5-Live01
0.93 × 203
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.49 × 47
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
AdmiralMarkets-Live
3.80 × 327
20 더...
Its a manual strategy of a academy who i study a year ago,from that reason big drawdown,but after i learn it verry well i start to do big profits,with a steady DD!Enjoy!!!

I just risking only 0.5% or 1% of all Ballance per trade ,and if the analysis say i use robots,because i use an EA to calculate the right size.

리뷰 없음
2025.12.04 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 15:23
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.20 05:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 17:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.16 09:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 21:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 636 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
