- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
2 934
Gewinntrades:
1 615 (55.04%)
Verlusttrades:
1 319 (44.96%)
Bester Trade:
5 902.97 USD
Schlechtester Trade:
-2 022.10 USD
Bruttoprofit:
288 577.70 USD (2 526 939 pips)
Bruttoverlust:
-291 155.25 USD (831 866 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
73 (111.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 947.85 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
99.00%
Max deposit load:
101.85%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.06
Long-Positionen:
1 738 (59.24%)
Short-Positionen:
1 196 (40.76%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
178.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-220.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
55 (-2 151.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12 894.58 USD (30)
Wachstum pro Monat :
1.25%
Jahresprognose:
15.11%
Algo-Trading:
80%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
35 199.31 USD
Maximaler:
40 323.03 USD (36.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.83% (40 239.97 USD)
Kapital:
3.21% (2 771.90 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|475
|USDJPY
|327
|GBPUSD
|301
|NDX
|168
|EURUSD
|164
|GBPJPY
|159
|CADJPY
|110
|USDCAD
|106
|GBPCAD
|101
|AUDJPY
|92
|USDCHF
|87
|EURCAD
|85
|EURAUD
|84
|NZDUSD
|75
|AUDUSD
|67
|EURJPY
|61
|AUDCAD
|60
|NZDCAD
|57
|EURCHF
|55
|EURGBP
|48
|AUDNZD
|47
|CADCHF
|34
|XTIUSD
|23
|AUDCHF
|22
|XAGUSD
|19
|WS30
|16
|UK100
|11
|SP500
|9
|EURNZD
|9
|XNGUSD
|6
|GBPAUD
|6
|GBPNZD
|6
|GDAXI
|4
|FCHI40
|4
|AUS200
|3
|NZDJPY
|3
|NI225
|3
|STOXX50E
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|33K
|USDJPY
|12K
|GBPUSD
|-1.6K
|NDX
|-15K
|EURUSD
|-569
|GBPJPY
|-8.9K
|CADJPY
|-1.3K
|USDCAD
|-2.2K
|GBPCAD
|2.6K
|AUDJPY
|-19
|USDCHF
|-3.1K
|EURCAD
|-1.9K
|EURAUD
|-479
|NZDUSD
|-585
|AUDUSD
|-1.8K
|EURJPY
|-5.6K
|AUDCAD
|-198
|NZDCAD
|-1.7K
|EURCHF
|-1.2K
|EURGBP
|-1.9K
|AUDNZD
|-1.9K
|CADCHF
|-312
|XTIUSD
|2.3K
|AUDCHF
|3
|XAGUSD
|-1.4K
|WS30
|-487
|UK100
|5.5K
|SP500
|-4.2K
|EURNZD
|-472
|XNGUSD
|-1.7K
|GBPAUD
|-345
|GBPNZD
|879
|GDAXI
|689
|FCHI40
|2.4K
|AUS200
|-1.3K
|NZDJPY
|-26
|NI225
|-1.8K
|STOXX50E
|-86
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|276K
|USDJPY
|2.4K
|GBPUSD
|33K
|NDX
|-150K
|EURUSD
|-7.7K
|GBPJPY
|-10K
|CADJPY
|1.1K
|USDCAD
|-8.2K
|GBPCAD
|2.4K
|AUDJPY
|-516
|USDCHF
|-8.1K
|EURCAD
|-2.4K
|EURAUD
|443
|NZDUSD
|-1.7K
|AUDUSD
|-5.4K
|EURJPY
|-2.1K
|AUDCAD
|-894
|NZDCAD
|-2.1K
|EURCHF
|858
|EURGBP
|-305
|AUDNZD
|-792
|CADCHF
|-354
|XTIUSD
|920
|AUDCHF
|481
|XAGUSD
|-1.8K
|WS30
|-903
|UK100
|700
|SP500
|-4.1K
|EURNZD
|-1.8K
|XNGUSD
|-224
|GBPAUD
|-1.3K
|GBPNZD
|1.3K
|GDAXI
|6.9K
|FCHI40
|6.2K
|AUS200
|-2.1K
|NZDJPY
|-34
|NI225
|-509
|STOXX50E
|-166
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5 902.97 USD
Schlechtester Trade: -2 022 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 30
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +111.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 151.43 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
AdmiralsGroup-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 20
|
RoboForex-ECN
|0.15 × 33
|
VTMarkets-Live
|0.22 × 55
|
AmanaCapital-Live
|0.63 × 875
|
Exness-MT5Real3
|0.85 × 167
|
Darwinex-Live
|0.86 × 5395
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.94 × 202
|
SMCapitalMarkets-Live2
|1.00 × 2
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 453
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|1.33 × 3
|
ICMarketsSC-MT5
|1.56 × 36
|
VantageFXInternational-Live
|2.48 × 46
|
Ava-Real 1-MT5
|2.50 × 8
|
TickmillUK-Live
|2.67 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|3.22 × 9
|
ForexTimeFXTM-Live01
|3.32 × 19
|
XMGlobal-MT5 2
|3.49 × 47
|
ICMarketsSC-MT5-4
|3.50 × 6
|
AdmiralMarkets-Live
|3.80 × 327
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|3.89 × 38
Its a manual strategy of a academy who i study a year ago,from that reason big drawdown,but after i learn it verry well i start to do big profits,with a steady DD!Enjoy!!!
I just risking only 0.5% or 1% of all Ballance per trade ,and if the analysis say i use robots,because i use an EA to calculate the right size.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
-3%
0
0
USD
USD
97K
USD
USD
105
80%
2 934
55%
99%
0.99
-0.88
USD
USD
37%
1:200