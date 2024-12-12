SignaleKategorien
Ionel-viorel Socola

HeatMap_Regression_Strategy_manual

Ionel-viorel Socola
0 Bewertungen
105 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -3%
Darwinex-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 934
Gewinntrades:
1 615 (55.04%)
Verlusttrades:
1 319 (44.96%)
Bester Trade:
5 902.97 USD
Schlechtester Trade:
-2 022.10 USD
Bruttoprofit:
288 577.70 USD (2 526 939 pips)
Bruttoverlust:
-291 155.25 USD (831 866 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
73 (111.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 947.85 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
99.00%
Max deposit load:
101.85%
Letzter Trade:
18 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.06
Long-Positionen:
1 738 (59.24%)
Short-Positionen:
1 196 (40.76%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.88 USD
Durchschnittlicher Profit:
178.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-220.74 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
55 (-2 151.43 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-12 894.58 USD (30)
Wachstum pro Monat :
1.25%
Jahresprognose:
15.11%
Algo-Trading:
80%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
35 199.31 USD
Maximaler:
40 323.03 USD (36.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.83% (40 239.97 USD)
Kapital:
3.21% (2 771.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 475
USDJPY 327
GBPUSD 301
NDX 168
EURUSD 164
GBPJPY 159
CADJPY 110
USDCAD 106
GBPCAD 101
AUDJPY 92
USDCHF 87
EURCAD 85
EURAUD 84
NZDUSD 75
AUDUSD 67
EURJPY 61
AUDCAD 60
NZDCAD 57
EURCHF 55
EURGBP 48
AUDNZD 47
CADCHF 34
XTIUSD 23
AUDCHF 22
XAGUSD 19
WS30 16
UK100 11
SP500 9
EURNZD 9
XNGUSD 6
GBPAUD 6
GBPNZD 6
GDAXI 4
FCHI40 4
AUS200 3
NZDJPY 3
NI225 3
STOXX50E 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 33K
USDJPY 12K
GBPUSD -1.6K
NDX -15K
EURUSD -569
GBPJPY -8.9K
CADJPY -1.3K
USDCAD -2.2K
GBPCAD 2.6K
AUDJPY -19
USDCHF -3.1K
EURCAD -1.9K
EURAUD -479
NZDUSD -585
AUDUSD -1.8K
EURJPY -5.6K
AUDCAD -198
NZDCAD -1.7K
EURCHF -1.2K
EURGBP -1.9K
AUDNZD -1.9K
CADCHF -312
XTIUSD 2.3K
AUDCHF 3
XAGUSD -1.4K
WS30 -487
UK100 5.5K
SP500 -4.2K
EURNZD -472
XNGUSD -1.7K
GBPAUD -345
GBPNZD 879
GDAXI 689
FCHI40 2.4K
AUS200 -1.3K
NZDJPY -26
NI225 -1.8K
STOXX50E -86
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 276K
USDJPY 2.4K
GBPUSD 33K
NDX -150K
EURUSD -7.7K
GBPJPY -10K
CADJPY 1.1K
USDCAD -8.2K
GBPCAD 2.4K
AUDJPY -516
USDCHF -8.1K
EURCAD -2.4K
EURAUD 443
NZDUSD -1.7K
AUDUSD -5.4K
EURJPY -2.1K
AUDCAD -894
NZDCAD -2.1K
EURCHF 858
EURGBP -305
AUDNZD -792
CADCHF -354
XTIUSD 920
AUDCHF 481
XAGUSD -1.8K
WS30 -903
UK100 700
SP500 -4.1K
EURNZD -1.8K
XNGUSD -224
GBPAUD -1.3K
GBPNZD 1.3K
GDAXI 6.9K
FCHI40 6.2K
AUS200 -2.1K
NZDJPY -34
NI225 -509
STOXX50E -166
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5 902.97 USD
Schlechtester Trade: -2 022 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 30
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +111.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 151.43 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Darwinex-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

AdmiralsGroup-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 20
RoboForex-ECN
0.15 × 33
VTMarkets-Live
0.22 × 55
AmanaCapital-Live
0.63 × 875
Exness-MT5Real3
0.85 × 167
Darwinex-Live
0.86 × 5395
Pepperstone-MT5-Live01
0.94 × 202
SMCapitalMarkets-Live2
1.00 × 2
PrimeCodex-MT5
1.05 × 453
GFXSecurities-GFXSECURITIES
1.33 × 3
ICMarketsSC-MT5
1.56 × 36
VantageFXInternational-Live
2.48 × 46
Ava-Real 1-MT5
2.50 × 8
TickmillUK-Live
2.67 × 9
BlackBullMarkets-Live
3.00 × 1
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
3.22 × 9
ForexTimeFXTM-Live01
3.32 × 19
XMGlobal-MT5 2
3.49 × 47
ICMarketsSC-MT5-4
3.50 × 6
AdmiralMarkets-Live
3.80 × 327
KuberaCapitalMarkets-Server
3.89 × 38
noch 19 ...
Its a manual strategy of a academy who i study a year ago,from that reason big drawdown,but after i learn it verry well i start to do big profits,with a steady DD!Enjoy!!!

I just risking only 0.5% or 1% of all Ballance per trade ,and if the analysis say i use robots,because i use an EA to calculate the right size.

Keine Bewertungen
2025.12.04 08:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 15:23
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.20 05:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 09:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 10:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 07:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.25 17:55
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.16 09:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.14 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 21:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.18 09:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 07:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.16% of days out of 636 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 18:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 09:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 10:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 16:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 17:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 12:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
HeatMap_Regression_Strategy_manual
100 USD pro Monat
-3%
0
0
USD
97K
USD
105
80%
2 934
55%
99%
0.99
-0.88
USD
37%
1:200
