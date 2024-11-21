- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
250
Kârla kapanan işlemler:
167 (66.80%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (33.20%)
En iyi işlem:
16.33 USD
En kötü işlem:
-21.29 USD
Brüt kâr:
402.97 USD (33 274 pips)
Brüt zarar:
-266.31 USD (16 169 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (30.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.40 USD (21)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
7.62%
Maks. mevduat yükü:
7.77%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
2.42
Alış işlemleri:
125 (50.00%)
Satış işlemleri:
125 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
2.41 USD
Ortalama zarar:
-3.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-23.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.00 USD (2)
Aylık büyüme:
-2.86%
Yıllık tahmin:
-34.74%
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
56.53 USD (11.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.48% (56.53 USD)
Varlığa göre:
2.69% (13.24 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|100
|EURUSD
|54
|AUDUSD
|36
|USDCHF
|19
|USDJPY
|16
|USDCAD
|13
|WTI
|9
|NZDUSD
|2
|XAUUSD
|1
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|88
|EURUSD
|51
|AUDUSD
|19
|USDCHF
|-3
|USDJPY
|-2
|USDCAD
|3
|WTI
|-19
|NZDUSD
|0
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|9.5K
|EURUSD
|4K
|AUDUSD
|2.1K
|USDCHF
|216
|USDJPY
|539
|USDCAD
|898
|WTI
|-180
|NZDUSD
|26
|XAUUSD
|-12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.33 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +30.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.39 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 14
|
Exness-Real3
|0.14 × 28
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
JustForex-Live
|0.19 × 100
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
EightcapLtd-Real2
|0.21 × 106
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 147
|
Pepperstone-Demo01
|0.28 × 1547
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 301
|
MTCOOK-Live
|0.33 × 3
|
Axiory-Live
|0.33 × 33
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
UniverseWheel-Live
|0.35 × 46
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
Tickmill-Live08
|0.36 × 335
|
ICMarkets-Live18
|0.38 × 1341
- Trading Style: Intraday. All trades are closed by the end of the day, avoiding overnight risks.
- Risk Management: 1-2% risk per trade, with a maximum of 2 open positions at a time.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
44%
0
0
USD
USD
448
USD
USD
109
15%
250
66%
8%
1.51
0.55
USD
USD
11%
1:500