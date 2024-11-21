SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Oneday
Dmitriy Khodatskiy

Oneday

Dmitriy Khodatskiy
0 inceleme
Güvenilirlik
109 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 44%
RoboForex-ECN
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
250
Kârla kapanan işlemler:
167 (66.80%)
Zararla kapanan işlemler:
83 (33.20%)
En iyi işlem:
16.33 USD
En kötü işlem:
-21.29 USD
Brüt kâr:
402.97 USD (33 274 pips)
Brüt zarar:
-266.31 USD (16 169 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (30.40 USD)
Maksimum ardışık kâr:
30.40 USD (21)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
7.62%
Maks. mevduat yükü:
7.77%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
2.42
Alış işlemleri:
125 (50.00%)
Satış işlemleri:
125 (50.00%)
Kâr faktörü:
1.51
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
2.41 USD
Ortalama zarar:
-3.21 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-23.39 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-30.00 USD (2)
Aylık büyüme:
-2.86%
Yıllık tahmin:
-34.74%
Algo alım-satım:
15%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
56.53 USD (11.48%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.48% (56.53 USD)
Varlığa göre:
2.69% (13.24 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 100
EURUSD 54
AUDUSD 36
USDCHF 19
USDJPY 16
USDCAD 13
WTI 9
NZDUSD 2
XAUUSD 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 88
EURUSD 51
AUDUSD 19
USDCHF -3
USDJPY -2
USDCAD 3
WTI -19
NZDUSD 0
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 9.5K
EURUSD 4K
AUDUSD 2.1K
USDCHF 216
USDJPY 539
USDCAD 898
WTI -180
NZDUSD 26
XAUUSD -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.33 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 21
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +30.40 USD
Maksimum ardışık zarar: -23.39 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US03-Demo
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 8
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
Exness-Real3
0.14 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.19 × 100
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
EightcapLtd-Real2
0.21 × 106
IronFXBM-Real4
0.25 × 147
Pepperstone-Demo01
0.28 × 1547
Exness-Real18
0.31 × 16
RoboForexEU-ECN
0.33 × 301
MTCOOK-Live
0.33 × 3
Axiory-Live
0.33 × 33
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
UniverseWheel-Live
0.35 × 46
Tickmill-Live10
0.35 × 106
Tickmill-Live08
0.36 × 335
ICMarkets-Live18
0.38 × 1341
  • Trading Style: Intraday. All trades are closed by the end of the day, avoiding overnight risks.
  • Risk Management: 1-2% risk per trade, with a maximum of 2 open positions at a time.


İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Oneday
Ayda 30 USD
44%
0
0
USD
448
USD
109
15%
250
66%
8%
1.51
0.55
USD
11%
1:500
Kopyala

