Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Axi-US03-Demo 0.00 × 2 BJPuhuizhongzhi-Live 0.00 × 1 TrioMarkets-Live Server 0.00 × 2 ForexBrokerInc-Main 0.00 × 1 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 N1CapitalMarkets-Live 0.00 × 2 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 8 ICMarkets-Live24 0.00 × 14 Exness-Real3 0.14 × 28 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.15 × 26 JustForex-Live 0.19 × 100 RoboForexDE-ECN 0.20 × 60 EightcapLtd-Real2 0.21 × 106 IronFXBM-Real4 0.25 × 147 Pepperstone-Demo01 0.28 × 1547 Exness-Real18 0.31 × 16 RoboForexEU-ECN 0.33 × 301 MTCOOK-Live 0.33 × 3 Axiory-Live 0.33 × 33 Just2Trade-Real2 0.33 × 386 UniverseWheel-Live 0.35 × 46 Tickmill-Live10 0.35 × 106 Tickmill-Live08 0.36 × 335 ICMarkets-Live18 0.38 × 1341 432 daha fazla... Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfenveya