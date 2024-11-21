SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Oneday
Dmitriy Khodatskiy

Oneday

Dmitriy Khodatskiy
0 recensioni
Affidabilità
109 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 44%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
250
Profit Trade:
167 (66.80%)
Loss Trade:
83 (33.20%)
Best Trade:
16.33 USD
Worst Trade:
-21.29 USD
Profitto lordo:
402.97 USD (33 274 pips)
Perdita lorda:
-266.31 USD (16 169 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (30.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.40 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
7.62%
Massimo carico di deposito:
7.77%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.42
Long Trade:
125 (50.00%)
Short Trade:
125 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
2.41 USD
Perdita media:
-3.21 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-23.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.00 USD (2)
Crescita mensile:
-2.86%
Previsione annuale:
-34.74%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
56.53 USD (11.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.48% (56.53 USD)
Per equità:
2.69% (13.24 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 100
EURUSD 54
AUDUSD 36
USDCHF 19
USDJPY 16
USDCAD 13
WTI 9
NZDUSD 2
XAUUSD 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 88
EURUSD 51
AUDUSD 19
USDCHF -3
USDJPY -2
USDCAD 3
WTI -19
NZDUSD 0
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 9.5K
EURUSD 4K
AUDUSD 2.1K
USDCHF 216
USDJPY 539
USDCAD 898
WTI -180
NZDUSD 26
XAUUSD -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.33 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +30.40 USD
Massima perdita consecutiva: -23.39 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Axi-US03-Demo
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 8
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
Exness-Real3
0.14 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.19 × 100
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
EightcapLtd-Real2
0.21 × 106
IronFXBM-Real4
0.25 × 147
Pepperstone-Demo01
0.28 × 1547
Exness-Real18
0.31 × 16
RoboForexEU-ECN
0.33 × 301
MTCOOK-Live
0.33 × 3
Axiory-Live
0.33 × 33
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
UniverseWheel-Live
0.35 × 46
Tickmill-Live10
0.35 × 106
Tickmill-Live08
0.36 × 335
ICMarkets-Live18
0.38 × 1341
432 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Trading Style: Intraday. All trades are closed by the end of the day, avoiding overnight risks.
  • Risk Management: 1-2% risk per trade, with a maximum of 2 open positions at a time.


Non ci sono recensioni
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 12:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 07:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 22:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.08 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Oneday
30USD al mese
44%
0
0
USD
448
USD
109
15%
250
66%
8%
1.51
0.55
USD
11%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.