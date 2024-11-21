- Crescita
Trade:
250
Profit Trade:
167 (66.80%)
Loss Trade:
83 (33.20%)
Best Trade:
16.33 USD
Worst Trade:
-21.29 USD
Profitto lordo:
402.97 USD (33 274 pips)
Perdita lorda:
-266.31 USD (16 169 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (30.40 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.40 USD (21)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
7.62%
Massimo carico di deposito:
7.77%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
2.42
Long Trade:
125 (50.00%)
Short Trade:
125 (50.00%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
2.41 USD
Perdita media:
-3.21 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-23.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-30.00 USD (2)
Crescita mensile:
-2.86%
Previsione annuale:
-34.74%
Algo trading:
15%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
56.53 USD (11.48%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.48% (56.53 USD)
Per equità:
2.69% (13.24 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|100
|EURUSD
|54
|AUDUSD
|36
|USDCHF
|19
|USDJPY
|16
|USDCAD
|13
|WTI
|9
|NZDUSD
|2
|XAUUSD
|1
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|88
|EURUSD
|51
|AUDUSD
|19
|USDCHF
|-3
|USDJPY
|-2
|USDCAD
|3
|WTI
|-19
|NZDUSD
|0
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|9.5K
|EURUSD
|4K
|AUDUSD
|2.1K
|USDCHF
|216
|USDJPY
|539
|USDCAD
|898
|WTI
|-180
|NZDUSD
|26
|XAUUSD
|-12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Best Trade: +16.33 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 21
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +30.40 USD
Massima perdita consecutiva: -23.39 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 14
|
Exness-Real3
|0.14 × 28
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
JustForex-Live
|0.19 × 100
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
EightcapLtd-Real2
|0.21 × 106
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 147
|
Pepperstone-Demo01
|0.28 × 1547
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 301
|
MTCOOK-Live
|0.33 × 3
|
Axiory-Live
|0.33 × 33
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
UniverseWheel-Live
|0.35 × 46
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 106
|
Tickmill-Live08
|0.36 × 335
|
ICMarkets-Live18
|0.38 × 1341
- Trading Style: Intraday. All trades are closed by the end of the day, avoiding overnight risks.
- Risk Management: 1-2% risk per trade, with a maximum of 2 open positions at a time.
