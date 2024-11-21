SinaisSeções
Dmitriy Khodatskiy

Oneday

Dmitriy Khodatskiy
0 comentários
Confiabilidade
121 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2023 38%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
296
Negociações com lucro:
187 (63.17%)
Negociações com perda:
109 (36.82%)
Melhor negociação:
16.33 USD
Pior negociação:
-21.29 USD
Lucro bruto:
431.19 USD (35 461 pips)
Perda bruta:
-312.63 USD (19 415 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (30.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.40 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
7.62%
Depósito máximo carregado:
7.77%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
1.82
Negociações longas:
145 (48.99%)
Negociações curtas:
151 (51.01%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
2.31 USD
Perda média:
-2.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-23.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.00 USD (2)
Crescimento mensal:
-3.63%
Previsão anual:
-43.49%
Algotrading:
13%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
65.14 USD (13.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.23% (65.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.69% (13.24 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 109
EURUSD 61
AUDUSD 42
USDCAD 25
USDJPY 23
USDCHF 20
WTI 9
NZDUSD 4
EURJPY 2
XAUUSD 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 92
EURUSD 47
AUDUSD 3
USDCAD 11
USDJPY -13
USDCHF -2
WTI -19
NZDUSD -1
EURJPY 0
XAUUSD 0
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 9.3K
EURUSD 3.7K
AUDUSD 1.4K
USDCAD 1.8K
USDJPY -97
USDCHF 314
WTI -180
NZDUSD -92
EURJPY -7
XAUUSD -12
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +16.33 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +30.40 USD
Máxima perda consecutiva: -23.39 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
TTCM-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.14 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
N1CapitalMarkets-Live
0.17 × 6
JustForex-Live
0.19 × 100
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
EightcapLtd-Real2
0.21 × 106
IronFXBM-Real4
0.25 × 147
Pepperstone-Demo01
0.28 × 1547
Exness-Real18
0.31 × 16
RoboForexEU-ECN
0.33 × 301
UniverseWheel-Live
0.33 × 49
MTCOOK-Live
0.33 × 3
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
Tickmill-Live10
0.35 × 110
Tickmill-Live08
0.36 × 335
Axi-US07-Live
0.37 × 43
ICMarkets-Live18
0.38 × 1341
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
434 mais ...
  • Trading Style: Intraday. All trades are closed by the end of the day, avoiding overnight risks.
  • Risk Management: 1-2% risk per trade, with a maximum of 2 open positions at a time.


Sem comentários
2025.11.25 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 11:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 12:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 07:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 22:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
