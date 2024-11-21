- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
296
Negociações com lucro:
187 (63.17%)
Negociações com perda:
109 (36.82%)
Melhor negociação:
16.33 USD
Pior negociação:
-21.29 USD
Lucro bruto:
431.19 USD (35 461 pips)
Perda bruta:
-312.63 USD (19 415 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
21 (30.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
30.40 USD (21)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
7.62%
Depósito máximo carregado:
7.77%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
1.82
Negociações longas:
145 (48.99%)
Negociações curtas:
151 (51.01%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
0.40 USD
Lucro médio:
2.31 USD
Perda média:
-2.87 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-23.39 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.00 USD (2)
Crescimento mensal:
-3.63%
Previsão anual:
-43.49%
Algotrading:
13%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
65.14 USD (13.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.23% (65.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.69% (13.24 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|109
|EURUSD
|61
|AUDUSD
|42
|USDCAD
|25
|USDJPY
|23
|USDCHF
|20
|WTI
|9
|NZDUSD
|4
|EURJPY
|2
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD
|92
|EURUSD
|47
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|11
|USDJPY
|-13
|USDCHF
|-2
|WTI
|-19
|NZDUSD
|-1
|EURJPY
|0
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD
|9.3K
|EURUSD
|3.7K
|AUDUSD
|1.4K
|USDCAD
|1.8K
|USDJPY
|-97
|USDCHF
|314
|WTI
|-180
|NZDUSD
|-92
|EURJPY
|-7
|XAUUSD
|-12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.33 USD
Pior negociação: -21 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +30.40 USD
Máxima perda consecutiva: -23.39 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 14
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.14 × 28
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.17 × 6
|
JustForex-Live
|0.19 × 100
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
EightcapLtd-Real2
|0.21 × 106
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 147
|
Pepperstone-Demo01
|0.28 × 1547
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 301
|
UniverseWheel-Live
|0.33 × 49
|
MTCOOK-Live
|0.33 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 110
|
Tickmill-Live08
|0.36 × 335
|
Axi-US07-Live
|0.37 × 43
|
ICMarkets-Live18
|0.38 × 1341
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
- Trading Style: Intraday. All trades are closed by the end of the day, avoiding overnight risks.
- Risk Management: 1-2% risk per trade, with a maximum of 2 open positions at a time.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
38%
0
0
USD
USD
430
USD
USD
121
13%
296
63%
8%
1.37
0.40
USD
USD
13%
1:500