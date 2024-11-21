리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarkets-Live24 0.00 × 14 TrioMarkets-Live Server 0.00 × 2 TMGM.TradeMax-Live9 0.00 × 4 ForexBrokerInc-Main 0.00 × 1 Pepperstone-Edge12 0.00 × 1 Axi-US03-Demo 0.00 × 2 TTCM-Live 0.00 × 2 BJPuhuizhongzhi-Live 0.00 × 1 ForexClub-MT4 Market Real 4 Server 0.15 × 26 Exness-Real3 0.17 × 30 N1CapitalMarkets-Live 0.17 × 6 JustForex-Live 0.19 × 100 RoboForexDE-ECN 0.20 × 60 EightcapLtd-Real2 0.21 × 106 IronFXBM-Real4 0.25 × 149 Pepperstone-Demo01 0.28 × 1550 UniverseWheel-Live 0.30 × 53 Exness-Real18 0.31 × 16 RoboForexEU-ECN 0.33 × 301 MTCOOK-Live 0.33 × 3 Just2Trade-Real2 0.33 × 386 Tickmill-Live10 0.35 × 110 Tickmill-Live08 0.35 × 337 Axi-US07-Live 0.37 × 43 ICMarkets-Live18 0.37 × 1351 437 더...