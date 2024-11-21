- 자본
- 축소
트레이드:
311
이익 거래:
194 (62.37%)
손실 거래:
117 (37.62%)
최고의 거래:
16.33 USD
최악의 거래:
-21.29 USD
총 수익:
448.92 USD (36 026 pips)
총 손실:
-352.63 USD (20 200 pips)
연속 최대 이익:
21 (30.40 USD)
연속 최대 이익:
30.40 USD (21)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
7.62%
최대 입금량:
12.82%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
16 시간
회복 요인:
1.14
롱(주식매수):
149 (47.91%)
숏(주식차입매도):
162 (52.09%)
수익 요인:
1.27
기대수익:
0.31 USD
평균 이익:
2.31 USD
평균 손실:
-3.01 USD
연속 최대 손실:
7 (-23.39 USD)
연속 최대 손실:
-30.00 USD (2)
월별 성장률:
-8.20%
연간 예측:
-99.48%
Algo 트레이딩:
12%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
84.35 USD (17.13%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.11% (84.24 USD)
자본금별:
3.10% (13.15 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|109
|EURUSD
|68
|AUDUSD
|44
|USDCAD
|27
|USDJPY
|24
|USDCHF
|20
|WTI
|9
|NZDUSD
|4
|EURJPY
|4
|XAUUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|92
|EURUSD
|45
|AUDUSD
|7
|USDCAD
|-3
|USDJPY
|-20
|USDCHF
|-2
|WTI
|-19
|NZDUSD
|-1
|EURJPY
|-5
|XAUUSD
|0
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|9.3K
|EURUSD
|3.8K
|AUDUSD
|1.4K
|USDCAD
|1.6K
|USDJPY
|-292
|USDCHF
|314
|WTI
|-180
|NZDUSD
|-92
|EURJPY
|-112
|XAUUSD
|-12
|GBPJPY
|191
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +16.33 USD
최악의 거래: -21 USD
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +30.40 USD
연속 최대 손실: -23.39 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 14
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
Exness-Real3
|0.17 × 30
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.17 × 6
|
JustForex-Live
|0.19 × 100
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
EightcapLtd-Real2
|0.21 × 106
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 149
|
Pepperstone-Demo01
|0.28 × 1550
|
UniverseWheel-Live
|0.30 × 53
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 301
|
MTCOOK-Live
|0.33 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 110
|
Tickmill-Live08
|0.35 × 337
|
Axi-US07-Live
|0.37 × 43
|
ICMarkets-Live18
|0.37 × 1351
- Trading Style: Intraday. All trades are closed by the end of the day, avoiding overnight risks.
- Risk Management: 1-2% risk per trade, with a maximum of 2 open positions at a time.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
31%
0
0
USD
USD
408
USD
USD
123
12%
311
62%
8%
1.27
0.31
USD
USD
17%
1:500