- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
296
Transacciones Rentables:
187 (63.17%)
Transacciones Irrentables:
109 (36.82%)
Mejor transacción:
16.33 USD
Peor transacción:
-21.29 USD
Beneficio Bruto:
431.19 USD (35 461 pips)
Pérdidas Brutas:
-312.63 USD (19 415 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (30.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
30.40 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
7.62%
Carga máxima del depósito:
7.77%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
1.82
Transacciones Largas:
145 (48.99%)
Transacciones Cortas:
151 (51.01%)
Factor de Beneficio:
1.38
Beneficio Esperado:
0.40 USD
Beneficio medio:
2.31 USD
Pérdidas medias:
-2.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-23.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
-3.63%
Pronóstico anual:
-43.49%
Trading algorítmico:
13%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
65.14 USD (13.23%)
Reducción relativa:
De balance:
13.23% (65.14 USD)
De fondos:
2.69% (13.24 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|109
|EURUSD
|61
|AUDUSD
|42
|USDCAD
|25
|USDJPY
|23
|USDCHF
|20
|WTI
|9
|NZDUSD
|4
|EURJPY
|2
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD
|92
|EURUSD
|47
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|11
|USDJPY
|-13
|USDCHF
|-2
|WTI
|-19
|NZDUSD
|-1
|EURJPY
|0
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD
|9.3K
|EURUSD
|3.7K
|AUDUSD
|1.4K
|USDCAD
|1.8K
|USDJPY
|-97
|USDCHF
|314
|WTI
|-180
|NZDUSD
|-92
|EURJPY
|-7
|XAUUSD
|-12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +16.33 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +30.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -23.39 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 14
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.14 × 28
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.17 × 6
|
JustForex-Live
|0.19 × 100
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
EightcapLtd-Real2
|0.21 × 106
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 147
|
Pepperstone-Demo01
|0.28 × 1547
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 301
|
UniverseWheel-Live
|0.33 × 49
|
MTCOOK-Live
|0.33 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 110
|
Tickmill-Live08
|0.36 × 335
|
Axi-US07-Live
|0.37 × 43
|
ICMarkets-Live18
|0.38 × 1341
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
otros 434...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
- Trading Style: Intraday. All trades are closed by the end of the day, avoiding overnight risks.
- Risk Management: 1-2% risk per trade, with a maximum of 2 open positions at a time.
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
38%
0
0
USD
USD
430
USD
USD
121
13%
296
63%
8%
1.37
0.40
USD
USD
13%
1:500