Dmitriy Khodatskiy

Oneday

Dmitriy Khodatskiy
0 comentarios
Fiabilidad
121 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2023 38%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
296
Transacciones Rentables:
187 (63.17%)
Transacciones Irrentables:
109 (36.82%)
Mejor transacción:
16.33 USD
Peor transacción:
-21.29 USD
Beneficio Bruto:
431.19 USD (35 461 pips)
Pérdidas Brutas:
-312.63 USD (19 415 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
21 (30.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
30.40 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
7.62%
Carga máxima del depósito:
7.77%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
1.82
Transacciones Largas:
145 (48.99%)
Transacciones Cortas:
151 (51.01%)
Factor de Beneficio:
1.38
Beneficio Esperado:
0.40 USD
Beneficio medio:
2.31 USD
Pérdidas medias:
-2.87 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-23.39 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
-3.63%
Pronóstico anual:
-43.49%
Trading algorítmico:
13%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
65.14 USD (13.23%)
Reducción relativa:
De balance:
13.23% (65.14 USD)
De fondos:
2.69% (13.24 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 109
EURUSD 61
AUDUSD 42
USDCAD 25
USDJPY 23
USDCHF 20
WTI 9
NZDUSD 4
EURJPY 2
XAUUSD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 92
EURUSD 47
AUDUSD 3
USDCAD 11
USDJPY -13
USDCHF -2
WTI -19
NZDUSD -1
EURJPY 0
XAUUSD 0
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 9.3K
EURUSD 3.7K
AUDUSD 1.4K
USDCAD 1.8K
USDJPY -97
USDCHF 314
WTI -180
NZDUSD -92
EURJPY -7
XAUUSD -12
  • Reducción
Mejor transacción: +16.33 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +30.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -23.39 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
TTCM-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.14 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
N1CapitalMarkets-Live
0.17 × 6
JustForex-Live
0.19 × 100
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
EightcapLtd-Real2
0.21 × 106
IronFXBM-Real4
0.25 × 147
Pepperstone-Demo01
0.28 × 1547
Exness-Real18
0.31 × 16
RoboForexEU-ECN
0.33 × 301
UniverseWheel-Live
0.33 × 49
MTCOOK-Live
0.33 × 3
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
Tickmill-Live10
0.35 × 110
Tickmill-Live08
0.36 × 335
Axi-US07-Live
0.37 × 43
ICMarkets-Live18
0.38 × 1341
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
  • Trading Style: Intraday. All trades are closed by the end of the day, avoiding overnight risks.
  • Risk Management: 1-2% risk per trade, with a maximum of 2 open positions at a time.


No hay comentarios
2025.11.25 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 11:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 12:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 07:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 22:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Oneday
30 USD al mes
38%
0
0
USD
430
USD
121
13%
296
63%
8%
1.37
0.40
USD
13%
1:500
