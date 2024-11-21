SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Oneday
Dmitriy Khodatskiy

Oneday

Dmitriy Khodatskiy
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
121 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 38%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
297
Gewinntrades:
188 (63.29%)
Verlusttrades:
109 (36.70%)
Bester Trade:
16.33 USD
Schlechtester Trade:
-21.29 USD
Bruttoprofit:
432.36 USD (35 652 pips)
Bruttoverlust:
-312.63 USD (19 415 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (30.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
30.40 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
7.62%
Max deposit load:
7.77%
Letzter Trade:
35 Minuten
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
1.84
Long-Positionen:
146 (49.16%)
Short-Positionen:
151 (50.84%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-23.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-3.57%
Jahresprognose:
-43.33%
Algo-Trading:
13%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
65.14 USD (13.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.23% (65.14 USD)
Kapital:
2.69% (13.24 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 109
EURUSD 61
AUDUSD 42
USDCAD 25
USDJPY 23
USDCHF 20
WTI 9
NZDUSD 4
EURJPY 2
XAUUSD 1
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 92
EURUSD 47
AUDUSD 3
USDCAD 11
USDJPY -13
USDCHF -2
WTI -19
NZDUSD -1
EURJPY 0
XAUUSD 0
GBPJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 9.3K
EURUSD 3.7K
AUDUSD 1.4K
USDCAD 1.8K
USDJPY -97
USDCHF 314
WTI -180
NZDUSD -92
EURJPY -7
XAUUSD -12
GBPJPY 191
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +16.33 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.39 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live24
0.00 × 14
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live9
0.00 × 4
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
TTCM-Live
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
Exness-Real3
0.17 × 30
N1CapitalMarkets-Live
0.17 × 6
JustForex-Live
0.19 × 100
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
EightcapLtd-Real2
0.21 × 106
IronFXBM-Real4
0.25 × 149
Pepperstone-Demo01
0.28 × 1550
UniverseWheel-Live
0.30 × 53
Exness-Real18
0.31 × 16
RoboForexEU-ECN
0.33 × 301
MTCOOK-Live
0.33 × 3
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
Tickmill-Live10
0.35 × 110
Tickmill-Live08
0.35 × 337
Axi-US07-Live
0.37 × 43
ICMarkets-Live18
0.37 × 1351
noch 437 ...
  • Trading Style: Intraday. All trades are closed by the end of the day, avoiding overnight risks.
  • Risk Management: 1-2% risk per trade, with a maximum of 2 open positions at a time.


Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 00:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 11:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 12:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 07:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 22:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Oneday
30 USD pro Monat
38%
0
0
USD
432
USD
121
13%
297
63%
8%
1.38
0.40
USD
13%
1:500
