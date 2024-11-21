- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
297
Gewinntrades:
188 (63.29%)
Verlusttrades:
109 (36.70%)
Bester Trade:
16.33 USD
Schlechtester Trade:
-21.29 USD
Bruttoprofit:
432.36 USD (35 652 pips)
Bruttoverlust:
-312.63 USD (19 415 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
21 (30.40 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
30.40 USD (21)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
7.62%
Max deposit load:
7.77%
Letzter Trade:
35 Minuten
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
1.84
Long-Positionen:
146 (49.16%)
Short-Positionen:
151 (50.84%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
0.40 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-23.39 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
-3.57%
Jahresprognose:
-43.33%
Algo-Trading:
13%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
65.14 USD (13.23%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.23% (65.14 USD)
Kapital:
2.69% (13.24 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|109
|EURUSD
|61
|AUDUSD
|42
|USDCAD
|25
|USDJPY
|23
|USDCHF
|20
|WTI
|9
|NZDUSD
|4
|EURJPY
|2
|XAUUSD
|1
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|92
|EURUSD
|47
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|11
|USDJPY
|-13
|USDCHF
|-2
|WTI
|-19
|NZDUSD
|-1
|EURJPY
|0
|XAUUSD
|0
|GBPJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|9.3K
|EURUSD
|3.7K
|AUDUSD
|1.4K
|USDCAD
|1.8K
|USDJPY
|-97
|USDCHF
|314
|WTI
|-180
|NZDUSD
|-92
|EURJPY
|-7
|XAUUSD
|-12
|GBPJPY
|191
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +16.33 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +30.40 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.39 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 14
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live9
|0.00 × 4
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
Exness-Real3
|0.17 × 30
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.17 × 6
|
JustForex-Live
|0.19 × 100
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
EightcapLtd-Real2
|0.21 × 106
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 149
|
Pepperstone-Demo01
|0.28 × 1550
|
UniverseWheel-Live
|0.30 × 53
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 301
|
MTCOOK-Live
|0.33 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 110
|
Tickmill-Live08
|0.35 × 337
|
Axi-US07-Live
|0.37 × 43
|
ICMarkets-Live18
|0.37 × 1351
- Trading Style: Intraday. All trades are closed by the end of the day, avoiding overnight risks.
- Risk Management: 1-2% risk per trade, with a maximum of 2 open positions at a time.
