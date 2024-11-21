SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Oneday
Dmitriy Khodatskiy

Oneday

Dmitriy Khodatskiy
0 avis
Fiabilité
109 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 44%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
250
Bénéfice trades:
167 (66.80%)
Perte trades:
83 (33.20%)
Meilleure transaction:
16.33 USD
Pire transaction:
-21.29 USD
Bénéfice brut:
402.97 USD (33 274 pips)
Perte brute:
-266.31 USD (16 169 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (30.40 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
30.40 USD (21)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
7.62%
Charge de dépôt maximale:
7.77%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
2.42
Longs trades:
125 (50.00%)
Courts trades:
125 (50.00%)
Facteur de profit:
1.51
Rendement attendu:
0.55 USD
Bénéfice moyen:
2.41 USD
Perte moyenne:
-3.21 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-23.39 USD)
Perte consécutive maximale:
-30.00 USD (2)
Croissance mensuelle:
-2.86%
Prévision annuelle:
-34.74%
Algo trading:
15%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
56.53 USD (11.48%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.48% (56.53 USD)
Par fonds propres:
2.69% (13.24 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 100
EURUSD 54
AUDUSD 36
USDCHF 19
USDJPY 16
USDCAD 13
WTI 9
NZDUSD 2
XAUUSD 1
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 88
EURUSD 51
AUDUSD 19
USDCHF -3
USDJPY -2
USDCAD 3
WTI -19
NZDUSD 0
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 9.5K
EURUSD 4K
AUDUSD 2.1K
USDCHF 216
USDJPY 539
USDCAD 898
WTI -180
NZDUSD 26
XAUUSD -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +16.33 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 21
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +30.40 USD
Perte consécutive maximale: -23.39 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Axi-US03-Demo
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 8
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
Exness-Real3
0.14 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
JustForex-Live
0.19 × 100
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
EightcapLtd-Real2
0.21 × 106
IronFXBM-Real4
0.25 × 147
Pepperstone-Demo01
0.28 × 1547
Exness-Real18
0.31 × 16
RoboForexEU-ECN
0.33 × 301
MTCOOK-Live
0.33 × 3
Axiory-Live
0.33 × 33
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
UniverseWheel-Live
0.35 × 46
Tickmill-Live10
0.35 × 106
Tickmill-Live08
0.36 × 335
ICMarkets-Live18
0.38 × 1341
432 plus...
  • Trading Style: Intraday. All trades are closed by the end of the day, avoiding overnight risks.
  • Risk Management: 1-2% risk per trade, with a maximum of 2 open positions at a time.


Aucun avis
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 12:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 07:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 22:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.16 06:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.14 20:46
No swaps are charged
2025.06.08 12:49
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 19:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
