Всего трейдов:
296
Прибыльных трейдов:
187 (63.17%)
Убыточных трейдов:
109 (36.82%)
Лучший трейд:
16.33 USD
Худший трейд:
-21.29 USD
Общая прибыль:
431.19 USD (35 461 pips)
Общий убыток:
-312.63 USD (19 415 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (30.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.40 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
7.62%
Макс. загрузка депозита:
7.77%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
1.82
Длинных трейдов:
145 (48.99%)
Коротких трейдов:
151 (51.01%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
2.31 USD
Средний убыток:
-2.87 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-23.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.00 USD (2)
Прирост в месяц:
-3.58%
Годовой прогноз:
-43.49%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
65.14 USD (13.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.23% (65.14 USD)
По эквити:
2.69% (13.24 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|109
|EURUSD
|61
|AUDUSD
|42
|USDCAD
|25
|USDJPY
|23
|USDCHF
|20
|WTI
|9
|NZDUSD
|4
|EURJPY
|2
|XAUUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD
|92
|EURUSD
|47
|AUDUSD
|3
|USDCAD
|11
|USDJPY
|-13
|USDCHF
|-2
|WTI
|-19
|NZDUSD
|-1
|EURJPY
|0
|XAUUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD
|9.3K
|EURUSD
|3.7K
|AUDUSD
|1.4K
|USDCAD
|1.8K
|USDJPY
|-97
|USDCHF
|314
|WTI
|-180
|NZDUSD
|-92
|EURJPY
|-7
|XAUUSD
|-12
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +16.33 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +30.40 USD
Макс. убыток в серии: -23.39 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexBrokerInc-Main
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 14
|
Axi-US03-Demo
|0.00 × 2
|
BJPuhuizhongzhi-Live
|0.00 × 1
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
TTCM-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real3
|0.14 × 28
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.15 × 26
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.17 × 6
|
JustForex-Live
|0.19 × 100
|
RoboForexDE-ECN
|0.20 × 60
|
EightcapLtd-Real2
|0.21 × 106
|
IronFXBM-Real4
|0.25 × 147
|
Pepperstone-Demo01
|0.28 × 1547
|
Exness-Real18
|0.31 × 16
|
RoboForexEU-ECN
|0.33 × 301
|
UniverseWheel-Live
|0.33 × 49
|
MTCOOK-Live
|0.33 × 3
|
Just2Trade-Real2
|0.33 × 386
|
Tickmill-Live10
|0.35 × 110
|
Tickmill-Live08
|0.36 × 335
|
Axi-US07-Live
|0.37 × 43
|
ICMarkets-Live18
|0.38 × 1341
|
ICMarkets-Live17
|0.38 × 37
- Trading Style: Intraday. All trades are closed by the end of the day, avoiding overnight risks.
- Risk Management: 1-2% risk per trade, with a maximum of 2 open positions at a time.
