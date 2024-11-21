СигналыРазделы
Dmitriy Khodatskiy

Oneday

Dmitriy Khodatskiy
0 отзывов
Надежность
121 неделя
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 38%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
296
Прибыльных трейдов:
187 (63.17%)
Убыточных трейдов:
109 (36.82%)
Лучший трейд:
16.33 USD
Худший трейд:
-21.29 USD
Общая прибыль:
431.19 USD (35 461 pips)
Общий убыток:
-312.63 USD (19 415 pips)
Макс. серия выигрышей:
21 (30.40 USD)
Макс. прибыль в серии:
30.40 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
7.62%
Макс. загрузка депозита:
7.77%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
1.82
Длинных трейдов:
145 (48.99%)
Коротких трейдов:
151 (51.01%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
0.40 USD
Средняя прибыль:
2.31 USD
Средний убыток:
-2.87 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-23.39 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.00 USD (2)
Прирост в месяц:
-3.58%
Годовой прогноз:
-43.49%
Алготрейдинг:
13%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
65.14 USD (13.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.23% (65.14 USD)
По эквити:
2.69% (13.24 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 109
EURUSD 61
AUDUSD 42
USDCAD 25
USDJPY 23
USDCHF 20
WTI 9
NZDUSD 4
EURJPY 2
XAUUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 92
EURUSD 47
AUDUSD 3
USDCAD 11
USDJPY -13
USDCHF -2
WTI -19
NZDUSD -1
EURJPY 0
XAUUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 9.3K
EURUSD 3.7K
AUDUSD 1.4K
USDCAD 1.8K
USDJPY -97
USDCHF 314
WTI -180
NZDUSD -92
EURJPY -7
XAUUSD -12
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +16.33 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +30.40 USD
Макс. убыток в серии: -23.39 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexBrokerInc-Main
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 14
Axi-US03-Demo
0.00 × 2
BJPuhuizhongzhi-Live
0.00 × 1
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
TTCM-Live
0.00 × 2
Exness-Real3
0.14 × 28
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.15 × 26
N1CapitalMarkets-Live
0.17 × 6
JustForex-Live
0.19 × 100
RoboForexDE-ECN
0.20 × 60
EightcapLtd-Real2
0.21 × 106
IronFXBM-Real4
0.25 × 147
Pepperstone-Demo01
0.28 × 1547
Exness-Real18
0.31 × 16
RoboForexEU-ECN
0.33 × 301
UniverseWheel-Live
0.33 × 49
MTCOOK-Live
0.33 × 3
Just2Trade-Real2
0.33 × 386
Tickmill-Live10
0.35 × 110
Tickmill-Live08
0.36 × 335
Axi-US07-Live
0.37 × 43
ICMarkets-Live18
0.38 × 1341
ICMarkets-Live17
0.38 × 37
еще 434...
  • Trading Style: Intraday. All trades are closed by the end of the day, avoiding overnight risks.
  • Risk Management: 1-2% risk per trade, with a maximum of 2 open positions at a time.


Нет отзывов
2025.11.25 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.25 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.11 13:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.05 11:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.23 11:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.30 13:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.09 12:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 12:51
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.29 07:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.28 11:57
No swaps are charged
2025.08.27 12:27
No swaps are charged on the signal account
2025.08.25 22:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 15:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 18:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.25 17:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.09 07:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.30 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.24 12:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.18 09:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Oneday
30 USD в месяц
38%
0
0
USD
430
USD
121
13%
296
63%
8%
1.37
0.40
USD
13%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.