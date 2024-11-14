SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RM Algo
Samuel Wong

RM Algo

Samuel Wong
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 202%
RSFinance-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 952
Kârla kapanan işlemler:
1 262 (64.65%)
Zararla kapanan işlemler:
690 (35.35%)
En iyi işlem:
571.10 USD
En kötü işlem:
-256.24 USD
Brüt kâr:
19 449.07 USD (227 681 pips)
Brüt zarar:
-12 382.66 USD (206 536 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (148.49 USD)
Maksimum ardışık kâr:
921.36 USD (8)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
94.05%
Maks. mevduat yükü:
21.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
25
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
2.71
Alış işlemleri:
974 (49.90%)
Satış işlemleri:
978 (50.10%)
Kâr faktörü:
1.57
Beklenen getiri:
3.62 USD
Ortalama kâr:
15.41 USD
Ortalama zarar:
-17.95 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-2 596.33 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 596.33 USD (16)
Aylık büyüme:
7.28%
Yıllık tahmin:
88.27%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 053.18 USD
Maksimum:
2 604.13 USD (27.27%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.56% (2 604.13 USD)
Varlığa göre:
60.99% (4 675.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD# 840
NZDUSD# 558
AUDUSD# 524
XAUUSD# 16
AUDCAD# 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD# 4.7K
NZDUSD# 1.5K
AUDUSD# 1.1K
XAUUSD# -252
AUDCAD# 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD# 14K
NZDUSD# 6.2K
AUDUSD# 3.2K
XAUUSD# -3.4K
AUDCAD# 970
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +571.10 USD
En kötü işlem: -256 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +148.49 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 596.33 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RSFinance-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

PM to understand how it works.
İnceleme yok
2025.07.07 05:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 13:45
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 02:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.30 14:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 09:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 08:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 05:54
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 01:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 13:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 12:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 17:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 09:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
