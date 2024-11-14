- 자본
- 축소
트레이드:
2 368
이익 거래:
1 537 (64.90%)
손실 거래:
831 (35.09%)
최고의 거래:
571.10 USD
최악의 거래:
-256.24 USD
총 수익:
24 401.97 USD (281 319 pips)
총 손실:
-14 376.14 USD (240 254 pips)
연속 최대 이익:
19 (222.74 USD)
연속 최대 이익:
921.36 USD (8)
샤프 비율:
0.10
거래 활동:
95.06%
최대 입금량:
21.46%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
3.85
롱(주식매수):
1 223 (51.65%)
숏(주식차입매도):
1 145 (48.35%)
수익 요인:
1.70
기대수익:
4.23 USD
평균 이익:
15.88 USD
평균 손실:
-17.30 USD
연속 최대 손실:
16 (-2 596.33 USD)
연속 최대 손실:
-2 596.33 USD (16)
월별 성장률:
6.63%
연간 예측:
81.18%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 053.18 USD
최대한의:
2 604.13 USD (27.27%)
상대적 삭감:
잔고별:
33.56% (2 604.13 USD)
자본금별:
60.99% (4 675.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|1037
|NZDUSD#
|653
|AUDUSD#
|648
|XAUUSD#
|16
|AUDCAD#
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD#
|6.2K
|NZDUSD#
|2.2K
|AUDUSD#
|1.9K
|XAUUSD#
|-252
|AUDCAD#
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD#
|20K
|NZDUSD#
|11K
|AUDUSD#
|12K
|XAUUSD#
|-3.4K
|AUDCAD#
|970
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +571.10 USD
최악의 거래: -256 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +222.74 USD
연속 최대 손실: -2 596.33 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RSFinance-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
