Samuel Wong

RM Algo

Samuel Wong
Fiabilidad
59 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 297%
RSFinance-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 359
Transacciones Rentables:
1 534 (65.02%)
Transacciones Irrentables:
825 (34.97%)
Mejor transacción:
571.10 USD
Peor transacción:
-256.24 USD
Beneficio Bruto:
23 632.98 USD (279 469 pips)
Pérdidas Brutas:
-13 971.22 USD (234 070 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (222.74 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
921.36 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
95.06%
Carga máxima del depósito:
21.46%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
3.71
Transacciones Largas:
1 223 (51.84%)
Transacciones Cortas:
1 136 (48.16%)
Factor de Beneficio:
1.69
Beneficio Esperado:
4.10 USD
Beneficio medio:
15.41 USD
Pérdidas medias:
-16.93 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-2 596.33 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 596.33 USD (16)
Crecimiento al mes:
5.48%
Pronóstico anual:
69.76%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 053.18 USD
Máxima:
2 604.13 USD (27.27%)
Reducción relativa:
De balance:
33.56% (2 604.13 USD)
De fondos:
60.99% (4 675.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD# 1028
NZDUSD# 653
AUDUSD# 648
XAUUSD# 16
AUDCAD# 14
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD# 5.9K
NZDUSD# 2.2K
AUDUSD# 1.9K
XAUUSD# -252
AUDCAD# 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD# 24K
NZDUSD# 11K
AUDUSD# 12K
XAUUSD# -3.4K
AUDCAD# 970
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +571.10 USD
Peor transacción: -256 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +222.74 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 596.33 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RSFinance-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

PM to understand how it works.
No hay comentarios
