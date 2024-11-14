信号部分
信号 / MetaTrader 4 / RM Algo
Samuel Wong

RM Algo

Samuel Wong
0条评论
可靠性
59
0 / 0 USD
增长自 2024 297%
RSFinance-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 359
盈利交易:
1 534 (65.02%)
亏损交易:
825 (34.97%)
最好交易:
571.10 USD
最差交易:
-256.24 USD
毛利:
23 632.98 USD (279 469 pips)
毛利亏损:
-13 971.22 USD (234 070 pips)
最大连续赢利:
19 (222.74 USD)
最大连续盈利:
921.36 USD (8)
夏普比率:
0.10
交易活动:
95.06%
最大入金加载:
21.46%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.71
长期交易:
1 223 (51.84%)
短期交易:
1 136 (48.16%)
利润因子:
1.69
预期回报:
4.10 USD
平均利润:
15.41 USD
平均损失:
-16.93 USD
最大连续失误:
16 (-2 596.33 USD)
最大连续亏损:
-2 596.33 USD (16)
每月增长:
6.98%
年度预测:
84.68%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 053.18 USD
最大值:
2 604.13 USD (27.27%)
相对跌幅:
结余:
33.56% (2 604.13 USD)
净值:
60.99% (4 675.74 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD# 1028
NZDUSD# 653
AUDUSD# 648
XAUUSD# 16
AUDCAD# 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD# 5.9K
NZDUSD# 2.2K
AUDUSD# 1.9K
XAUUSD# -252
AUDCAD# 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD# 24K
NZDUSD# 11K
AUDUSD# 12K
XAUUSD# -3.4K
AUDCAD# 970
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +571.10 USD
最差交易: -256 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +222.74 USD
最大连续亏损: -2 596.33 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSFinance-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

PM to understand how it works.
