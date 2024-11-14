- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 359
盈利交易:
1 534 (65.02%)
亏损交易:
825 (34.97%)
最好交易:
571.10 USD
最差交易:
-256.24 USD
毛利:
23 632.98 USD (279 469 pips)
毛利亏损:
-13 971.22 USD (234 070 pips)
最大连续赢利:
19 (222.74 USD)
最大连续盈利:
921.36 USD (8)
夏普比率:
0.10
交易活动:
95.06%
最大入金加载:
21.46%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
14
平均持有时间:
2 天
采收率:
3.71
长期交易:
1 223 (51.84%)
短期交易:
1 136 (48.16%)
利润因子:
1.69
预期回报:
4.10 USD
平均利润:
15.41 USD
平均损失:
-16.93 USD
最大连续失误:
16 (-2 596.33 USD)
最大连续亏损:
-2 596.33 USD (16)
每月增长:
6.98%
年度预测:
84.68%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 053.18 USD
最大值:
2 604.13 USD (27.27%)
相对跌幅:
结余:
33.56% (2 604.13 USD)
净值:
60.99% (4 675.74 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|1028
|NZDUSD#
|653
|AUDUSD#
|648
|XAUUSD#
|16
|AUDCAD#
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD#
|5.9K
|NZDUSD#
|2.2K
|AUDUSD#
|1.9K
|XAUUSD#
|-252
|AUDCAD#
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD#
|24K
|NZDUSD#
|11K
|AUDUSD#
|12K
|XAUUSD#
|-3.4K
|AUDCAD#
|970
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +571.10 USD
最差交易: -256 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +222.74 USD
最大连续亏损: -2 596.33 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RSFinance-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
