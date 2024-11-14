- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 359
利益トレード:
1 534 (65.02%)
損失トレード:
825 (34.97%)
ベストトレード:
571.10 USD
最悪のトレード:
-256.24 USD
総利益:
23 632.98 USD (279 469 pips)
総損失:
-13 971.22 USD (234 070 pips)
最大連続の勝ち:
19 (222.74 USD)
最大連続利益:
921.36 USD (8)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
95.06%
最大入金額:
21.46%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
3.71
長いトレード:
1 223 (51.84%)
短いトレード:
1 136 (48.16%)
プロフィットファクター:
1.69
期待されたペイオフ:
4.10 USD
平均利益:
15.41 USD
平均損失:
-16.93 USD
最大連続の負け:
16 (-2 596.33 USD)
最大連続損失:
-2 596.33 USD (16)
月間成長:
4.82%
年間予想:
58.45%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 053.18 USD
最大の:
2 604.13 USD (27.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
33.56% (2 604.13 USD)
エクイティによる:
60.99% (4 675.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|1028
|NZDUSD#
|653
|AUDUSD#
|648
|XAUUSD#
|16
|AUDCAD#
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD#
|5.9K
|NZDUSD#
|2.2K
|AUDUSD#
|1.9K
|XAUUSD#
|-252
|AUDCAD#
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD#
|24K
|NZDUSD#
|11K
|AUDUSD#
|12K
|XAUUSD#
|-3.4K
|AUDCAD#
|970
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +571.10 USD
最悪のトレード: -256 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +222.74 USD
最大連続損失: -2 596.33 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RSFinance-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
