Всего трейдов:
2 359
Прибыльных трейдов:
1 534 (65.02%)
Убыточных трейдов:
825 (34.97%)
Лучший трейд:
571.10 USD
Худший трейд:
-256.24 USD
Общая прибыль:
23 632.98 USD (279 469 pips)
Общий убыток:
-13 971.22 USD (234 070 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (222.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
921.36 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
95.06%
Макс. загрузка депозита:
21.46%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.71
Длинных трейдов:
1 223 (51.84%)
Коротких трейдов:
1 136 (48.16%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
4.10 USD
Средняя прибыль:
15.41 USD
Средний убыток:
-16.93 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-2 596.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 596.33 USD (16)
Прирост в месяц:
7.97%
Годовой прогноз:
97.55%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 053.18 USD
Максимальная:
2 604.13 USD (27.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.56% (2 604.13 USD)
По эквити:
60.99% (4 675.74 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|1028
|NZDUSD#
|653
|AUDUSD#
|648
|XAUUSD#
|16
|AUDCAD#
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD#
|5.9K
|NZDUSD#
|2.2K
|AUDUSD#
|1.9K
|XAUUSD#
|-252
|AUDCAD#
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD#
|24K
|NZDUSD#
|11K
|AUDUSD#
|12K
|XAUUSD#
|-3.4K
|AUDCAD#
|970
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +571.10 USD
Худший трейд: -256 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +222.74 USD
Макс. убыток в серии: -2 596.33 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
