Samuel Wong

RM Algo

Samuel Wong
0 отзывов
Надежность
59 недель
0 / 0 USD
прирост с 2024 297%
RSFinance-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 359
Прибыльных трейдов:
1 534 (65.02%)
Убыточных трейдов:
825 (34.97%)
Лучший трейд:
571.10 USD
Худший трейд:
-256.24 USD
Общая прибыль:
23 632.98 USD (279 469 pips)
Общий убыток:
-13 971.22 USD (234 070 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (222.74 USD)
Макс. прибыль в серии:
921.36 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
95.06%
Макс. загрузка депозита:
21.46%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
3.71
Длинных трейдов:
1 223 (51.84%)
Коротких трейдов:
1 136 (48.16%)
Профит фактор:
1.69
Мат. ожидание:
4.10 USD
Средняя прибыль:
15.41 USD
Средний убыток:
-16.93 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-2 596.33 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 596.33 USD (16)
Прирост в месяц:
7.97%
Годовой прогноз:
97.55%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 053.18 USD
Максимальная:
2 604.13 USD (27.27%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
33.56% (2 604.13 USD)
По эквити:
60.99% (4 675.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD# 1028
NZDUSD# 653
AUDUSD# 648
XAUUSD# 16
AUDCAD# 14
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD# 5.9K
NZDUSD# 2.2K
AUDUSD# 1.9K
XAUUSD# -252
AUDCAD# 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD# 24K
NZDUSD# 11K
AUDUSD# 12K
XAUUSD# -3.4K
AUDCAD# 970
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +571.10 USD
Худший трейд: -256 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +222.74 USD
Макс. убыток в серии: -2 596.33 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RSFinance-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PM to understand how it works.
