Samuel Wong

RM Algo

Samuel Wong
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2024 202%
crescita dal 2024 202%
RSFinance-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 952
Profit Trade:
1 262 (64.65%)
Loss Trade:
690 (35.35%)
Best Trade:
571.10 USD
Worst Trade:
-256.24 USD
Profitto lordo:
19 449.07 USD (227 681 pips)
Perdita lorda:
-12 382.66 USD (206 536 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (148.49 USD)
Massimo profitto consecutivo:
921.36 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
94.05%
Massimo carico di deposito:
21.46%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
25
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.71
Long Trade:
974 (49.90%)
Short Trade:
978 (50.10%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
3.62 USD
Profitto medio:
15.41 USD
Perdita media:
-17.95 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-2 596.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 596.33 USD (16)
Crescita mensile:
7.28%
Previsione annuale:
88.27%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 053.18 USD
Massimale:
2 604.13 USD (27.27%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.56% (2 604.13 USD)
Per equità:
60.99% (4 675.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD# 840
NZDUSD# 558
AUDUSD# 524
XAUUSD# 16
AUDCAD# 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD# 4.7K
NZDUSD# 1.5K
AUDUSD# 1.1K
XAUUSD# -252
AUDCAD# 30
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD# 14K
NZDUSD# 6.2K
AUDUSD# 3.2K
XAUUSD# -3.4K
AUDCAD# 970
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +571.10 USD
Worst Trade: -256 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +148.49 USD
Massima perdita consecutiva: -2 596.33 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RSFinance-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

PM to understand how it works.
Non ci sono recensioni
2025.07.07 05:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.07 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 13:45
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 02:07
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.30 14:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 09:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 08:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 05:54
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 01:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 13:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.27 12:45
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 19:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 17:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 10:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 09:06
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RM Algo
49USD al mese
202%
0
0
USD
8.6K
USD
46
99%
1 952
64%
94%
1.57
3.62
USD
61%
1:500
Copia

