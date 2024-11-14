- Crescimento
Negociações:
2 359
Negociações com lucro:
1 534 (65.02%)
Negociações com perda:
825 (34.97%)
Melhor negociação:
571.10 USD
Pior negociação:
-256.24 USD
Lucro bruto:
23 632.98 USD (279 469 pips)
Perda bruta:
-13 971.22 USD (234 070 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (222.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
921.36 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
95.06%
Depósito máximo carregado:
21.46%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.71
Negociações longas:
1 223 (51.84%)
Negociações curtas:
1 136 (48.16%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
4.10 USD
Lucro médio:
15.41 USD
Perda média:
-16.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-2 596.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 596.33 USD (16)
Crescimento mensal:
5.20%
Previsão anual:
65.59%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 053.18 USD
Máximo:
2 604.13 USD (27.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.56% (2 604.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.99% (4 675.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD#
|1028
|NZDUSD#
|653
|AUDUSD#
|648
|XAUUSD#
|16
|AUDCAD#
|14
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD#
|5.9K
|NZDUSD#
|2.2K
|AUDUSD#
|1.9K
|XAUUSD#
|-252
|AUDCAD#
|30
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD#
|24K
|NZDUSD#
|11K
|AUDUSD#
|12K
|XAUUSD#
|-3.4K
|AUDCAD#
|970
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +571.10 USD
Pior negociação: -256 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +222.74 USD
Máxima perda consecutiva: -2 596.33 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
