Samuel Wong

RM Algo

Samuel Wong
0 comentários
Confiabilidade
59 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 297%
RSFinance-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 359
Negociações com lucro:
1 534 (65.02%)
Negociações com perda:
825 (34.97%)
Melhor negociação:
571.10 USD
Pior negociação:
-256.24 USD
Lucro bruto:
23 632.98 USD (279 469 pips)
Perda bruta:
-13 971.22 USD (234 070 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (222.74 USD)
Máximo lucro consecutivo:
921.36 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
95.06%
Depósito máximo carregado:
21.46%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
3.71
Negociações longas:
1 223 (51.84%)
Negociações curtas:
1 136 (48.16%)
Fator de lucro:
1.69
Valor esperado:
4.10 USD
Lucro médio:
15.41 USD
Perda média:
-16.93 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-2 596.33 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 596.33 USD (16)
Crescimento mensal:
5.20%
Previsão anual:
65.59%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 053.18 USD
Máximo:
2 604.13 USD (27.27%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
33.56% (2 604.13 USD)
Pelo Capital Líquido:
60.99% (4 675.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD# 1028
NZDUSD# 653
AUDUSD# 648
XAUUSD# 16
AUDCAD# 14
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD# 5.9K
NZDUSD# 2.2K
AUDUSD# 1.9K
XAUUSD# -252
AUDCAD# 30
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD# 24K
NZDUSD# 11K
AUDUSD# 12K
XAUUSD# -3.4K
AUDCAD# 970
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +571.10 USD
Pior negociação: -256 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +222.74 USD
Máxima perda consecutiva: -2 596.33 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RSFinance-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

PM to understand how it works.
Sem comentários
