İşlemler:
597
Kârla kapanan işlemler:
257 (43.04%)
Zararla kapanan işlemler:
340 (56.95%)
En iyi işlem:
2 875.61 USD
En kötü işlem:
-603.00 USD
Brüt kâr:
69 806.31 USD (465 786 pips)
Brüt zarar:
-67 419.54 USD (408 426 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (2 719.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 241.44 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
61.81%
Maks. mevduat yükü:
5.87%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
340 (56.95%)
Satış işlemleri:
257 (43.05%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
4.00 USD
Ortalama kâr:
271.62 USD
Ortalama zarar:
-198.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2 895.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 008.40 USD (8)
Aylık büyüme:
166.98%
Yıllık tahmin:
2 026.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 660.19 USD
Maksimum:
8 740.91 USD (42.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.38% (8 553.67 USD)
Varlığa göre:
8.36% (347.04 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|506
|GBPJPY
|65
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.5K
|GBPJPY
|-719
|EURUSD
|-7
|AUDUSD
|-221
|USDJPY
|-332
|GBPUSD
|141
|USDCAD
|-36
|NZDJPY
|65
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|71K
|GBPJPY
|-8.8K
|EURUSD
|-140
|AUDUSD
|-2.1K
|USDJPY
|-4.8K
|GBPUSD
|1.5K
|USDCAD
|-499
|NZDJPY
|1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 875.61 USD
En kötü işlem: -603 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +2 719.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 895.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
hello you can call me Donamo, this is my Signal channel, hopefully you will be interest and enjoy to earn money together with me
İnceleme yok
