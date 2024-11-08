SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Donamo17
Yoseph Donny Irwanda

Donamo17

Yoseph Donny Irwanda
0 inceleme
55 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -4%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
597
Kârla kapanan işlemler:
257 (43.04%)
Zararla kapanan işlemler:
340 (56.95%)
En iyi işlem:
2 875.61 USD
En kötü işlem:
-603.00 USD
Brüt kâr:
69 806.31 USD (465 786 pips)
Brüt zarar:
-67 419.54 USD (408 426 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (2 719.20 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 241.44 USD (5)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
61.81%
Maks. mevduat yükü:
5.87%
En son işlem:
16 saat önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
15 saat
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
340 (56.95%)
Satış işlemleri:
257 (43.05%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
4.00 USD
Ortalama kâr:
271.62 USD
Ortalama zarar:
-198.29 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-2 895.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 008.40 USD (8)
Aylık büyüme:
166.98%
Yıllık tahmin:
2 026.02%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 660.19 USD
Maksimum:
8 740.91 USD (42.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
67.38% (8 553.67 USD)
Varlığa göre:
8.36% (347.04 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 506
GBPJPY 65
EURUSD 8
AUDUSD 6
USDJPY 5
GBPUSD 5
USDCAD 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.5K
GBPJPY -719
EURUSD -7
AUDUSD -221
USDJPY -332
GBPUSD 141
USDCAD -36
NZDJPY 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 71K
GBPJPY -8.8K
EURUSD -140
AUDUSD -2.1K
USDJPY -4.8K
GBPUSD 1.5K
USDCAD -499
NZDJPY 1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 875.61 USD
En kötü işlem: -603 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +2 719.20 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 895.98 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
304 daha fazla...
hello you can call me Donamo, this is my Signal channel, hopefully you will be interest and enjoy to earn money together with me
İnceleme yok
2025.10.01 04:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 07:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 13:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 18:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 14:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 05:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 321 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 319 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 04:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 13:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.10 06:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.25 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
