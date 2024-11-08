SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Donamo17
Yoseph Donny Irwanda

Donamo17

Yoseph Donny Irwanda
0 avis
55 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 -4%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
597
Bénéfice trades:
257 (43.04%)
Perte trades:
340 (56.95%)
Meilleure transaction:
2 875.61 USD
Pire transaction:
-603.00 USD
Bénéfice brut:
69 806.31 USD (465 786 pips)
Perte brute:
-67 419.54 USD (408 426 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (2 719.20 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 241.44 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
61.81%
Charge de dépôt maximale:
5.87%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
4
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
0.27
Longs trades:
340 (56.95%)
Courts trades:
257 (43.05%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
4.00 USD
Bénéfice moyen:
271.62 USD
Perte moyenne:
-198.29 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-2 895.98 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 008.40 USD (8)
Croissance mensuelle:
166.98%
Prévision annuelle:
2 026.02%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 660.19 USD
Maximal:
8 740.91 USD (42.21%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
67.38% (8 553.67 USD)
Par fonds propres:
8.36% (347.04 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 506
GBPJPY 65
EURUSD 8
AUDUSD 6
USDJPY 5
GBPUSD 5
USDCAD 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 3.5K
GBPJPY -719
EURUSD -7
AUDUSD -221
USDJPY -332
GBPUSD 141
USDCAD -36
NZDJPY 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 71K
GBPJPY -8.8K
EURUSD -140
AUDUSD -2.1K
USDJPY -4.8K
GBPUSD 1.5K
USDCAD -499
NZDJPY 1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 875.61 USD
Pire transaction: -603 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +2 719.20 USD
Perte consécutive maximale: -2 895.98 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
304 plus...
hello you can call me Donamo, this is my Signal channel, hopefully you will be interest and enjoy to earn money together with me
Aucun avis
2025.10.01 04:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 07:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 13:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 18:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 14:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 05:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 321 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 319 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 04:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 13:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.10 06:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.25 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
