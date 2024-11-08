- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
597
Profit Trade:
257 (43.04%)
Loss Trade:
340 (56.95%)
Best Trade:
2 875.61 USD
Worst Trade:
-603.00 USD
Profitto lordo:
69 806.31 USD (465 786 pips)
Perdita lorda:
-67 419.54 USD (408 426 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (2 719.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 241.44 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
61.81%
Massimo carico di deposito:
5.87%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
340 (56.95%)
Short Trade:
257 (43.05%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
4.00 USD
Profitto medio:
271.62 USD
Perdita media:
-198.29 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2 895.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 008.40 USD (8)
Crescita mensile:
166.98%
Previsione annuale:
2 026.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 660.19 USD
Massimale:
8 740.91 USD (42.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.38% (8 553.67 USD)
Per equità:
8.36% (347.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|506
|GBPJPY
|65
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.5K
|GBPJPY
|-719
|EURUSD
|-7
|AUDUSD
|-221
|USDJPY
|-332
|GBPUSD
|141
|USDCAD
|-36
|NZDJPY
|65
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|71K
|GBPJPY
|-8.8K
|EURUSD
|-140
|AUDUSD
|-2.1K
|USDJPY
|-4.8K
|GBPUSD
|1.5K
|USDCAD
|-499
|NZDJPY
|1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 875.61 USD
Worst Trade: -603 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +2 719.20 USD
Massima perdita consecutiva: -2 895.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
304 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
hello you can call me Donamo, this is my Signal channel, hopefully you will be interest and enjoy to earn money together with me
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-4%
0
0
USD
USD
6.7K
USD
USD
55
0%
597
43%
62%
1.03
4.00
USD
USD
67%
1:200