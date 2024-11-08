SegnaliSezioni
Yoseph Donny Irwanda

Donamo17

Yoseph Donny Irwanda
0 recensioni
55 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -4%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
597
Profit Trade:
257 (43.04%)
Loss Trade:
340 (56.95%)
Best Trade:
2 875.61 USD
Worst Trade:
-603.00 USD
Profitto lordo:
69 806.31 USD (465 786 pips)
Perdita lorda:
-67 419.54 USD (408 426 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (2 719.20 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 241.44 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
61.81%
Massimo carico di deposito:
5.87%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
15 ore
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
340 (56.95%)
Short Trade:
257 (43.05%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
4.00 USD
Profitto medio:
271.62 USD
Perdita media:
-198.29 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-2 895.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 008.40 USD (8)
Crescita mensile:
166.98%
Previsione annuale:
2 026.02%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 660.19 USD
Massimale:
8 740.91 USD (42.21%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
67.38% (8 553.67 USD)
Per equità:
8.36% (347.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 506
GBPJPY 65
EURUSD 8
AUDUSD 6
USDJPY 5
GBPUSD 5
USDCAD 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.5K
GBPJPY -719
EURUSD -7
AUDUSD -221
USDJPY -332
GBPUSD 141
USDCAD -36
NZDJPY 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 71K
GBPJPY -8.8K
EURUSD -140
AUDUSD -2.1K
USDJPY -4.8K
GBPUSD 1.5K
USDCAD -499
NZDJPY 1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 875.61 USD
Worst Trade: -603 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +2 719.20 USD
Massima perdita consecutiva: -2 895.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
304 più
hello you can call me Donamo, this is my Signal channel, hopefully you will be interest and enjoy to earn money together with me
Non ci sono recensioni
2025.10.01 04:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 07:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 07:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 13:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 18:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 14:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.05 10:41
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 05:59
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.30 19:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 321 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 16:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 16:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.31% of days out of 319 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 14:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.16 04:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.13 13:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.36% of days out of 274 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.12 08:34
A large drawdown may occur on the account again
2025.06.10 06:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.25 06:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
