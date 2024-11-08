SinaisSeções
Yoseph Donny Irwanda

Donamo17

0 comentários
Confiabilidade
68 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2024 45%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
694
Negociações com lucro:
291 (41.93%)
Negociações com perda:
403 (58.07%)
Melhor negociação:
2 875.61 USD
Pior negociação:
-621.90 USD
Lucro bruto:
85 404.60 USD (622 197 pips)
Perda bruta:
-80 240.47 USD (521 369 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (2 719.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 241.44 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
59.69%
Depósito máximo carregado:
5.87%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
408 (58.79%)
Negociações curtas:
286 (41.21%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
7.44 USD
Lucro médio:
293.49 USD
Perda média:
-199.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-2 895.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 008.40 USD (8)
Crescimento mensal:
31.61%
Previsão anual:
383.48%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 660.19 USD
Máximo:
8 740.91 USD (42.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
67.38% (8 553.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.96% (408.40 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 603
GBPJPY 65
EURUSD 8
AUDUSD 6
USDJPY 5
GBPUSD 5
USDCAD 1
NZDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 6.3K
GBPJPY -719
EURUSD -7
AUDUSD -221
USDJPY -332
GBPUSD 141
USDCAD -36
NZDJPY 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 115K
GBPJPY -8.8K
EURUSD -140
AUDUSD -2.1K
USDJPY -4.8K
GBPUSD 1.5K
USDCAD -499
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 875.61 USD
Pior negociação: -622 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +2 719.20 USD
Máxima perda consecutiva: -2 895.98 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Alpari-PRO
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
hello you can call me Donamo, this is my Signal channel, hopefully you will be interest and enjoy to earn money together with me
Sem comentários
2025.12.13 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 18:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.47% of days out of 427 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.49% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 10:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 07:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 02:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.51% of days out of 391 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 15:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.51% of days out of 389 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 04:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 07:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Donamo17
30 USD por mês
45%
0
0
USD
5.1K
USD
68
0%
694
41%
60%
1.06
7.44
USD
67%
1:200
