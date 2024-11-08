A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live03 0.00 × 1 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 6 Darwinex-LiveUK 0.00 × 4 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 4 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 OctaFX-Real9 0.00 × 2 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 2 Exness-Real16 0.00 × 2 MetasGroup-Live 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 2 QTrade-Server 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 AlSalamBank-Live 0.00 × 3 Alpari-PRO 0.00 × 1 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 Deltastock-Live 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 FXNet-Real 0.00 × 1 PreciseFX-Live 0.00 × 1 310 mais ... Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou