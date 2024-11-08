- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
694
Negociações com lucro:
291 (41.93%)
Negociações com perda:
403 (58.07%)
Melhor negociação:
2 875.61 USD
Pior negociação:
-621.90 USD
Lucro bruto:
85 404.60 USD (622 197 pips)
Perda bruta:
-80 240.47 USD (521 369 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (2 719.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 241.44 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
59.69%
Depósito máximo carregado:
5.87%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
0.59
Negociações longas:
408 (58.79%)
Negociações curtas:
286 (41.21%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
7.44 USD
Lucro médio:
293.49 USD
Perda média:
-199.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-2 895.98 USD)
Máxima perda consecutiva:
-3 008.40 USD (8)
Crescimento mensal:
31.61%
Previsão anual:
383.48%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 660.19 USD
Máximo:
8 740.91 USD (42.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
67.38% (8 553.67 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.96% (408.40 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|603
|GBPJPY
|65
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|1
|NZDJPY
|1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|6.3K
|GBPJPY
|-719
|EURUSD
|-7
|AUDUSD
|-221
|USDJPY
|-332
|GBPUSD
|141
|USDCAD
|-36
|NZDJPY
|65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|115K
|GBPJPY
|-8.8K
|EURUSD
|-140
|AUDUSD
|-2.1K
|USDJPY
|-4.8K
|GBPUSD
|1.5K
|USDCAD
|-499
|NZDJPY
|1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 875.61 USD
Pior negociação: -622 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +2 719.20 USD
Máxima perda consecutiva: -2 895.98 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
Exness-Real16
|0.00 × 2
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
Alpari-PRO
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
FXNet-Real
|0.00 × 1
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
hello you can call me Donamo, this is my Signal channel, hopefully you will be interest and enjoy to earn money together with me
