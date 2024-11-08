SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Donamo17
Yoseph Donny Irwanda

Donamo17

Yoseph Donny Irwanda
0 comentarios
Fiabilidad
68 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 45%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
694
Transacciones Rentables:
291 (41.93%)
Transacciones Irrentables:
403 (58.07%)
Mejor transacción:
2 875.61 USD
Peor transacción:
-621.90 USD
Beneficio Bruto:
85 404.60 USD (622 197 pips)
Pérdidas Brutas:
-80 240.47 USD (521 369 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (2 719.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 241.44 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
59.69%
Carga máxima del depósito:
5.87%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
0.59
Transacciones Largas:
408 (58.79%)
Transacciones Cortas:
286 (41.21%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
7.44 USD
Beneficio medio:
293.49 USD
Pérdidas medias:
-199.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-2 895.98 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-3 008.40 USD (8)
Crecimiento al mes:
31.61%
Pronóstico anual:
383.48%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 660.19 USD
Máxima:
8 740.91 USD (42.21%)
Reducción relativa:
De balance:
67.38% (8 553.67 USD)
De fondos:
9.96% (408.40 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 603
GBPJPY 65
EURUSD 8
AUDUSD 6
USDJPY 5
GBPUSD 5
USDCAD 1
NZDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 6.3K
GBPJPY -719
EURUSD -7
AUDUSD -221
USDJPY -332
GBPUSD 141
USDCAD -36
NZDJPY 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 115K
GBPJPY -8.8K
EURUSD -140
AUDUSD -2.1K
USDJPY -4.8K
GBPUSD 1.5K
USDCAD -499
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 875.61 USD
Peor transacción: -622 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +2 719.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 895.98 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Alpari-PRO
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
otros 310...
hello you can call me Donamo, this is my Signal channel, hopefully you will be interest and enjoy to earn money together with me
2025.12.13 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 18:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.47% of days out of 427 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.49% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 10:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 07:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 02:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.51% of days out of 391 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 15:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.51% of days out of 389 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 04:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 07:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
