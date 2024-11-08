- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
694
利益トレード:
291 (41.93%)
損失トレード:
403 (58.07%)
ベストトレード:
2 875.61 USD
最悪のトレード:
-621.90 USD
総利益:
85 404.60 USD (622 197 pips)
総損失:
-80 240.47 USD (521 369 pips)
最大連続の勝ち:
9 (2 719.20 USD)
最大連続利益:
3 241.44 USD (5)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
59.69%
最大入金額:
5.87%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
408 (58.79%)
短いトレード:
286 (41.21%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
7.44 USD
平均利益:
293.49 USD
平均損失:
-199.11 USD
最大連続の負け:
10 (-2 895.98 USD)
最大連続損失:
-3 008.40 USD (8)
月間成長:
31.61%
年間予想:
383.48%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 660.19 USD
最大の:
8 740.91 USD (42.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
67.38% (8 553.67 USD)
エクイティによる:
9.96% (408.40 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|603
|GBPJPY
|65
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|6.3K
|GBPJPY
|-719
|EURUSD
|-7
|AUDUSD
|-221
|USDJPY
|-332
|GBPUSD
|141
|USDCAD
|-36
|NZDJPY
|65
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|115K
|GBPJPY
|-8.8K
|EURUSD
|-140
|AUDUSD
|-2.1K
|USDJPY
|-4.8K
|GBPUSD
|1.5K
|USDCAD
|-499
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 875.61 USD
最悪のトレード: -622 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +2 719.20 USD
最大連続損失: -2 895.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
hello you can call me Donamo, this is my Signal channel, hopefully you will be interest and enjoy to earn money together with me
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
45%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
68
0%
694
41%
60%
1.06
7.44
USD
USD
67%
1:200