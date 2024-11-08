シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Donamo17
Yoseph Donny Irwanda

Donamo17

Yoseph Donny Irwanda
レビュー0件
信頼性
68週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 45%
MaxrichGroup-Real
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
694
利益トレード:
291 (41.93%)
損失トレード:
403 (58.07%)
ベストトレード:
2 875.61 USD
最悪のトレード:
-621.90 USD
総利益:
85 404.60 USD (622 197 pips)
総損失:
-80 240.47 USD (521 369 pips)
最大連続の勝ち:
9 (2 719.20 USD)
最大連続利益:
3 241.44 USD (5)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
59.69%
最大入金額:
5.87%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
408 (58.79%)
短いトレード:
286 (41.21%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
7.44 USD
平均利益:
293.49 USD
平均損失:
-199.11 USD
最大連続の負け:
10 (-2 895.98 USD)
最大連続損失:
-3 008.40 USD (8)
月間成長:
31.61%
年間予想:
383.48%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 660.19 USD
最大の:
8 740.91 USD (42.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
67.38% (8 553.67 USD)
エクイティによる:
9.96% (408.40 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 603
GBPJPY 65
EURUSD 8
AUDUSD 6
USDJPY 5
GBPUSD 5
USDCAD 1
NZDJPY 1
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 6.3K
GBPJPY -719
EURUSD -7
AUDUSD -221
USDJPY -332
GBPUSD 141
USDCAD -36
NZDJPY 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 115K
GBPJPY -8.8K
EURUSD -140
AUDUSD -2.1K
USDJPY -4.8K
GBPUSD 1.5K
USDCAD -499
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 875.61 USD
最悪のトレード: -622 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +2 719.20 USD
最大連続損失: -2 895.98 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Alpari-PRO
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
310 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
hello you can call me Donamo, this is my Signal channel, hopefully you will be interest and enjoy to earn money together with me
レビューなし
2025.12.13 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 18:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.47% of days out of 427 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.49% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 10:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 07:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 02:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.51% of days out of 391 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 15:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.51% of days out of 389 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 04:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 07:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Donamo17
30 USD/月
45%
0
0
USD
5.1K
USD
68
0%
694
41%
60%
1.06
7.44
USD
67%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください