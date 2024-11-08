信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Donamo17
Yoseph Donny Irwanda

Donamo17

Yoseph Donny Irwanda
0条评论
可靠性
67
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 60%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
691
盈利交易:
291 (42.11%)
亏损交易:
400 (57.89%)
最好交易:
2 875.61 USD
最差交易:
-621.90 USD
毛利:
85 404.60 USD (622 197 pips)
毛利亏损:
-79 736.87 USD (515 368 pips)
最大连续赢利:
9 (2 719.20 USD)
最大连续盈利:
3 241.44 USD (5)
夏普比率:
0.03
交易活动:
59.69%
最大入金加载:
5.87%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
15 小时
采收率:
0.65
长期交易:
406 (58.76%)
短期交易:
285 (41.24%)
利润因子:
1.07
预期回报:
8.20 USD
平均利润:
293.49 USD
平均损失:
-199.34 USD
最大连续失误:
10 (-2 895.98 USD)
最大连续亏损:
-3 008.40 USD (8)
每月增长:
34.11%
年度预测:
413.81%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 660.19 USD
最大值:
8 740.91 USD (42.21%)
相对跌幅:
结余:
67.38% (8 553.67 USD)
净值:
9.96% (408.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 600
GBPJPY 65
EURUSD 8
AUDUSD 6
USDJPY 5
GBPUSD 5
USDCAD 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 6.8K
GBPJPY -719
EURUSD -7
AUDUSD -221
USDJPY -332
GBPUSD 141
USDCAD -36
NZDJPY 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 121K
GBPJPY -8.8K
EURUSD -140
AUDUSD -2.1K
USDJPY -4.8K
GBPUSD 1.5K
USDCAD -499
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 875.61 USD
最差交易: -622 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +2 719.20 USD
最大连续亏损: -2 895.98 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Alpari-PRO
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
310 更多...
hello you can call me Donamo, this is my Signal channel, hopefully you will be interest and enjoy to earn money together with me
没有评论
2025.12.13 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 18:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.47% of days out of 427 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.49% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 10:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 07:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 02:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.51% of days out of 391 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 15:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.51% of days out of 389 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 04:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 07:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
