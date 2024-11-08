- Прирост
Всего трейдов:
689
Прибыльных трейдов:
291 (42.23%)
Убыточных трейдов:
398 (57.76%)
Лучший трейд:
2 875.61 USD
Худший трейд:
-621.90 USD
Общая прибыль:
85 404.60 USD (622 197 pips)
Общий убыток:
-79 432.88 USD (510 868 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (2 719.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 241.44 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
59.69%
Макс. загрузка депозита:
5.87%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
405 (58.78%)
Коротких трейдов:
284 (41.22%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
8.67 USD
Средняя прибыль:
293.49 USD
Средний убыток:
-199.58 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-2 895.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 008.40 USD (8)
Прирост в месяц:
46.02%
Годовой прогноз:
558.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 660.19 USD
Максимальная:
8 740.91 USD (42.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.38% (8 553.67 USD)
По эквити:
9.96% (408.40 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|598
|GBPJPY
|65
|EURUSD
|8
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|5
|USDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|7.1K
|GBPJPY
|-719
|EURUSD
|-7
|AUDUSD
|-221
|USDJPY
|-332
|GBPUSD
|141
|USDCAD
|-36
|NZDJPY
|65
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|125K
|GBPJPY
|-8.8K
|EURUSD
|-140
|AUDUSD
|-2.1K
|USDJPY
|-4.8K
|GBPUSD
|1.5K
|USDCAD
|-499
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 875.61 USD
Худший трейд: -622 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +2 719.20 USD
Макс. убыток в серии: -2 895.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
hello you can call me Donamo, this is my Signal channel, hopefully you will be interest and enjoy to earn money together with me
