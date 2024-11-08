СигналыРазделы
Yoseph Donny Irwanda

Donamo17

Yoseph Donny Irwanda
0 отзывов
Надежность
67 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 69%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
689
Прибыльных трейдов:
291 (42.23%)
Убыточных трейдов:
398 (57.76%)
Лучший трейд:
2 875.61 USD
Худший трейд:
-621.90 USD
Общая прибыль:
85 404.60 USD (622 197 pips)
Общий убыток:
-79 432.88 USD (510 868 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (2 719.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 241.44 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
59.69%
Макс. загрузка депозита:
5.87%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
405 (58.78%)
Коротких трейдов:
284 (41.22%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
8.67 USD
Средняя прибыль:
293.49 USD
Средний убыток:
-199.58 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-2 895.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-3 008.40 USD (8)
Прирост в месяц:
46.02%
Годовой прогноз:
558.33%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 660.19 USD
Максимальная:
8 740.91 USD (42.21%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
67.38% (8 553.67 USD)
По эквити:
9.96% (408.40 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 598
GBPJPY 65
EURUSD 8
AUDUSD 6
USDJPY 5
GBPUSD 5
USDCAD 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 7.1K
GBPJPY -719
EURUSD -7
AUDUSD -221
USDJPY -332
GBPUSD 141
USDCAD -36
NZDJPY 65
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 125K
GBPJPY -8.8K
EURUSD -140
AUDUSD -2.1K
USDJPY -4.8K
GBPUSD 1.5K
USDCAD -499
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 875.61 USD
Худший трейд: -622 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +2 719.20 USD
Макс. убыток в серии: -2 895.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real9
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Alpari-PRO
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
еще 310...
hello you can call me Donamo, this is my Signal channel, hopefully you will be interest and enjoy to earn money together with me
Нет отзывов
2025.12.13 14:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 18:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 20:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 10:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.13 18:52
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.47% of days out of 427 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.29 19:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.28 08:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.49% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.27 14:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.24 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.23 07:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 10:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 07:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 02:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.51% of days out of 391 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.07 15:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 0.51% of days out of 389 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.01 04:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 03:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 07:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 370 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.