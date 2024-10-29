SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ELAINE ALGO
Ki Chung Ng

ELAINE ALGO

Ki Chung Ng
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 36%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
671
Kârla kapanan işlemler:
623 (92.84%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (7.15%)
En iyi işlem:
604.06 USD
En kötü işlem:
-202.27 USD
Brüt kâr:
8 326.84 USD (112 693 pips)
Brüt zarar:
-2 343.41 USD (37 727 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (872.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
872.95 USD (52)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
95.68%
Maks. mevduat yükü:
2.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
29.58
Alış işlemleri:
319 (47.54%)
Satış işlemleri:
352 (52.46%)
Kâr faktörü:
3.55
Beklenen getiri:
8.92 USD
Ortalama kâr:
13.37 USD
Ortalama zarar:
-48.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-84.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-202.27 USD (1)
Aylık büyüme:
2.87%
Yıllık tahmin:
38.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
202.27 USD (1.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.90% (84.71 USD)
Varlığa göre:
16.97% (5 688.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 36
USDCHF 33
CADJPY 32
NZDCAD 32
EURUSD 29
AUDUSD 28
GBPJPY 28
AUDJPY 27
NZDJPY 27
GBPAUD 27
AUDCAD 27
USDCAD 27
EURGBP 26
AUDCHF 26
USDJPY 26
NZDUSD 26
EURCHF 25
EURAUD 25
GBPCHF 24
EURCAD 23
CADCHF 21
CHFJPY 21
GBPCAD 21
EURJPY 20
AUDNZD 17
NZDCHF 17
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 355
USDCHF 469
CADJPY 187
NZDCAD 229
EURUSD 365
AUDUSD 268
GBPJPY 213
AUDJPY 147
NZDJPY 181
GBPAUD 181
AUDCAD 219
USDCAD 183
EURGBP 292
AUDCHF 309
USDJPY 179
NZDUSD 263
EURCHF 244
EURAUD 154
GBPCHF 453
EURCAD 157
CADCHF 233
CHFJPY 134
GBPCAD 153
EURJPY 133
AUDNZD 91
NZDCHF 194
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 2.8K
USDCHF 3.4K
CADJPY 4.9K
NZDCAD 4.2K
EURUSD 3.4K
AUDUSD 4.4K
GBPJPY 4.1K
AUDJPY 3.6K
NZDJPY 2.9K
GBPAUD 3.6K
AUDCAD 3.1K
USDCAD 4.1K
EURGBP 2.1K
AUDCHF 2.7K
USDJPY 3.7K
NZDUSD 4.1K
EURCHF 3.8K
EURAUD 131
GBPCHF 977
EURCAD 3.5K
CADCHF 3.2K
CHFJPY 1K
GBPCAD 3.3K
EURJPY 1.3K
AUDNZD -1.2K
NZDCHF 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +604.06 USD
En kötü işlem: -202 USD
Maksimum ardışık kazanç: 52
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +872.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.54 × 2260
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 23
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
GlobalPrime-Live
2.96 × 23
31 daha fazla...
İnceleme yok
2025.01.08 11:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.27 02:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.05 13:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.05 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.30 17:29
Share of trading days is too low
2024.10.30 17:29
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.30 16:17
Share of trading days is too low
2024.10.30 16:17
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.29 05:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 05:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 05:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.10.29 05:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.29 05:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ELAINE ALGO
Ayda 999 USD
36%
0
0
USD
34K
USD
48
100%
671
92%
96%
3.55
8.92
USD
17%
1:500
