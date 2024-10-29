- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
671
Kârla kapanan işlemler:
623 (92.84%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (7.15%)
En iyi işlem:
604.06 USD
En kötü işlem:
-202.27 USD
Brüt kâr:
8 326.84 USD (112 693 pips)
Brüt zarar:
-2 343.41 USD (37 727 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (872.95 USD)
Maksimum ardışık kâr:
872.95 USD (52)
Sharpe oranı:
0.26
Alım-satım etkinliği:
95.68%
Maks. mevduat yükü:
2.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
29.58
Alış işlemleri:
319 (47.54%)
Satış işlemleri:
352 (52.46%)
Kâr faktörü:
3.55
Beklenen getiri:
8.92 USD
Ortalama kâr:
13.37 USD
Ortalama zarar:
-48.82 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-84.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-202.27 USD (1)
Aylık büyüme:
2.87%
Yıllık tahmin:
38.44%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
202.27 USD (1.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.90% (84.71 USD)
Varlığa göre:
16.97% (5 688.51 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|36
|USDCHF
|33
|CADJPY
|32
|NZDCAD
|32
|EURUSD
|29
|AUDUSD
|28
|GBPJPY
|28
|AUDJPY
|27
|NZDJPY
|27
|GBPAUD
|27
|AUDCAD
|27
|USDCAD
|27
|EURGBP
|26
|AUDCHF
|26
|USDJPY
|26
|NZDUSD
|26
|EURCHF
|25
|EURAUD
|25
|GBPCHF
|24
|EURCAD
|23
|CADCHF
|21
|CHFJPY
|21
|GBPCAD
|21
|EURJPY
|20
|AUDNZD
|17
|NZDCHF
|17
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|355
|USDCHF
|469
|CADJPY
|187
|NZDCAD
|229
|EURUSD
|365
|AUDUSD
|268
|GBPJPY
|213
|AUDJPY
|147
|NZDJPY
|181
|GBPAUD
|181
|AUDCAD
|219
|USDCAD
|183
|EURGBP
|292
|AUDCHF
|309
|USDJPY
|179
|NZDUSD
|263
|EURCHF
|244
|EURAUD
|154
|GBPCHF
|453
|EURCAD
|157
|CADCHF
|233
|CHFJPY
|134
|GBPCAD
|153
|EURJPY
|133
|AUDNZD
|91
|NZDCHF
|194
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|2.8K
|USDCHF
|3.4K
|CADJPY
|4.9K
|NZDCAD
|4.2K
|EURUSD
|3.4K
|AUDUSD
|4.4K
|GBPJPY
|4.1K
|AUDJPY
|3.6K
|NZDJPY
|2.9K
|GBPAUD
|3.6K
|AUDCAD
|3.1K
|USDCAD
|4.1K
|EURGBP
|2.1K
|AUDCHF
|2.7K
|USDJPY
|3.7K
|NZDUSD
|4.1K
|EURCHF
|3.8K
|EURAUD
|131
|GBPCHF
|977
|EURCAD
|3.5K
|CADCHF
|3.2K
|CHFJPY
|1K
|GBPCAD
|3.3K
|EURJPY
|1.3K
|AUDNZD
|-1.2K
|NZDCHF
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +604.06 USD
En kötü işlem: -202 USD
Maksimum ardışık kazanç: 52
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +872.95 USD
Maksimum ardışık zarar: -84.96 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|0.21 × 181
|
ICMarketsSC-Live19
|0.23 × 143
|
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 270
|
Pepperstone-Edge12
|0.54 × 2260
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.63 × 1628
|
ICMarketsSC-Live24
|0.84 × 498
|
ICMarketsSC-Live09
|0.90 × 10
|
Coinexx-Demo
|1.33 × 3
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|1.78 × 23
|
ICMarketsSC-Live08
|1.79 × 85
|
ATCBrokers-Live 1
|1.98 × 516
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 55
|
ICMarketsSC-Live23
|2.17 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
|
GlobalPrime-Live
|2.96 × 23
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
36%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
48
100%
671
92%
96%
3.55
8.92
USD
USD
17%
1:500