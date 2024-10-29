- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
671
Profit Trade:
623 (92.84%)
Loss Trade:
48 (7.15%)
Best Trade:
604.06 USD
Worst Trade:
-202.27 USD
Profitto lordo:
8 326.84 USD (112 693 pips)
Perdita lorda:
-2 343.41 USD (37 727 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (872.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
872.95 USD (52)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
95.68%
Massimo carico di deposito:
2.92%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
29.58
Long Trade:
319 (47.54%)
Short Trade:
352 (52.46%)
Fattore di profitto:
3.55
Profitto previsto:
8.92 USD
Profitto medio:
13.37 USD
Perdita media:
-48.82 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-84.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-202.27 USD (1)
Crescita mensile:
2.99%
Previsione annuale:
38.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
202.27 USD (1.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.90% (84.71 USD)
Per equità:
16.97% (5 688.51 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|36
|USDCHF
|33
|CADJPY
|32
|NZDCAD
|32
|EURUSD
|29
|AUDUSD
|28
|GBPJPY
|28
|AUDJPY
|27
|NZDJPY
|27
|GBPAUD
|27
|AUDCAD
|27
|USDCAD
|27
|EURGBP
|26
|AUDCHF
|26
|USDJPY
|26
|NZDUSD
|26
|EURCHF
|25
|EURAUD
|25
|GBPCHF
|24
|EURCAD
|23
|CADCHF
|21
|CHFJPY
|21
|GBPCAD
|21
|EURJPY
|20
|AUDNZD
|17
|NZDCHF
|17
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|355
|USDCHF
|469
|CADJPY
|187
|NZDCAD
|229
|EURUSD
|365
|AUDUSD
|268
|GBPJPY
|213
|AUDJPY
|147
|NZDJPY
|181
|GBPAUD
|181
|AUDCAD
|219
|USDCAD
|183
|EURGBP
|292
|AUDCHF
|309
|USDJPY
|179
|NZDUSD
|263
|EURCHF
|244
|EURAUD
|154
|GBPCHF
|453
|EURCAD
|157
|CADCHF
|233
|CHFJPY
|134
|GBPCAD
|153
|EURJPY
|133
|AUDNZD
|91
|NZDCHF
|194
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|2.8K
|USDCHF
|3.4K
|CADJPY
|4.9K
|NZDCAD
|4.2K
|EURUSD
|3.4K
|AUDUSD
|4.4K
|GBPJPY
|4.1K
|AUDJPY
|3.6K
|NZDJPY
|2.9K
|GBPAUD
|3.6K
|AUDCAD
|3.1K
|USDCAD
|4.1K
|EURGBP
|2.1K
|AUDCHF
|2.7K
|USDJPY
|3.7K
|NZDUSD
|4.1K
|EURCHF
|3.8K
|EURAUD
|131
|GBPCHF
|977
|EURCAD
|3.5K
|CADCHF
|3.2K
|CHFJPY
|1K
|GBPCAD
|3.3K
|EURJPY
|1.3K
|AUDNZD
|-1.2K
|NZDCHF
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +604.06 USD
Worst Trade: -202 USD
Vincite massime consecutive: 52
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +872.95 USD
Massima perdita consecutiva: -84.96 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|0.21 × 181
|
ICMarketsSC-Live19
|0.23 × 143
|
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 270
|
Pepperstone-Edge12
|0.54 × 2260
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.63 × 1628
|
ICMarketsSC-Live24
|0.84 × 498
|
ICMarketsSC-Live09
|0.90 × 10
|
Coinexx-Demo
|1.33 × 3
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|1.78 × 23
|
ICMarketsSC-Live08
|1.79 × 85
|
ATCBrokers-Live 1
|1.98 × 516
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 55
|
ICMarketsSC-Live23
|2.17 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
|
GlobalPrime-Live
|2.96 × 23
31 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
36%
0
0
USD
USD
34K
USD
USD
48
100%
671
92%
96%
3.55
8.92
USD
USD
17%
1:500