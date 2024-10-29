SegnaliSezioni
Ki Chung Ng

ELAINE ALGO

Ki Chung Ng
0 recensioni
Affidabilità
48 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 36%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
671
Profit Trade:
623 (92.84%)
Loss Trade:
48 (7.15%)
Best Trade:
604.06 USD
Worst Trade:
-202.27 USD
Profitto lordo:
8 326.84 USD (112 693 pips)
Perdita lorda:
-2 343.41 USD (37 727 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (872.95 USD)
Massimo profitto consecutivo:
872.95 USD (52)
Indice di Sharpe:
0.26
Attività di trading:
95.68%
Massimo carico di deposito:
2.92%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
29.58
Long Trade:
319 (47.54%)
Short Trade:
352 (52.46%)
Fattore di profitto:
3.55
Profitto previsto:
8.92 USD
Profitto medio:
13.37 USD
Perdita media:
-48.82 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-84.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-202.27 USD (1)
Crescita mensile:
2.99%
Previsione annuale:
38.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
202.27 USD (1.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.90% (84.71 USD)
Per equità:
16.97% (5 688.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 36
USDCHF 33
CADJPY 32
NZDCAD 32
EURUSD 29
AUDUSD 28
GBPJPY 28
AUDJPY 27
NZDJPY 27
GBPAUD 27
AUDCAD 27
USDCAD 27
EURGBP 26
AUDCHF 26
USDJPY 26
NZDUSD 26
EURCHF 25
EURAUD 25
GBPCHF 24
EURCAD 23
CADCHF 21
CHFJPY 21
GBPCAD 21
EURJPY 20
AUDNZD 17
NZDCHF 17
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 355
USDCHF 469
CADJPY 187
NZDCAD 229
EURUSD 365
AUDUSD 268
GBPJPY 213
AUDJPY 147
NZDJPY 181
GBPAUD 181
AUDCAD 219
USDCAD 183
EURGBP 292
AUDCHF 309
USDJPY 179
NZDUSD 263
EURCHF 244
EURAUD 154
GBPCHF 453
EURCAD 157
CADCHF 233
CHFJPY 134
GBPCAD 153
EURJPY 133
AUDNZD 91
NZDCHF 194
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 2.8K
USDCHF 3.4K
CADJPY 4.9K
NZDCAD 4.2K
EURUSD 3.4K
AUDUSD 4.4K
GBPJPY 4.1K
AUDJPY 3.6K
NZDJPY 2.9K
GBPAUD 3.6K
AUDCAD 3.1K
USDCAD 4.1K
EURGBP 2.1K
AUDCHF 2.7K
USDJPY 3.7K
NZDUSD 4.1K
EURCHF 3.8K
EURAUD 131
GBPCHF 977
EURCAD 3.5K
CADCHF 3.2K
CHFJPY 1K
GBPCAD 3.3K
EURJPY 1.3K
AUDNZD -1.2K
NZDCHF 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +604.06 USD
Worst Trade: -202 USD
Vincite massime consecutive: 52
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +872.95 USD
Massima perdita consecutiva: -84.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.54 × 2260
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 23
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
GlobalPrime-Live
2.96 × 23
31 più
Non ci sono recensioni
2025.01.08 11:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.27 02:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.05 13:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.05 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.30 17:29
Share of trading days is too low
2024.10.30 17:29
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.30 16:17
Share of trading days is too low
2024.10.30 16:17
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.29 05:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 05:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 05:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.10.29 05:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.29 05:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.