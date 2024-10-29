SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ELAINE ALGO
Ki Chung Ng

ELAINE ALGO

Ki Chung Ng
0 avis
Fiabilité
48 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 36%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
671
Bénéfice trades:
623 (92.84%)
Perte trades:
48 (7.15%)
Meilleure transaction:
604.06 USD
Pire transaction:
-202.27 USD
Bénéfice brut:
8 326.84 USD (112 693 pips)
Perte brute:
-2 343.41 USD (37 727 pips)
Gains consécutifs maximales:
52 (872.95 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
872.95 USD (52)
Ratio de Sharpe:
0.26
Activité de trading:
95.68%
Charge de dépôt maximale:
2.92%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
29.58
Longs trades:
319 (47.54%)
Courts trades:
352 (52.46%)
Facteur de profit:
3.55
Rendement attendu:
8.92 USD
Bénéfice moyen:
13.37 USD
Perte moyenne:
-48.82 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-84.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-202.27 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.08%
Prévision annuelle:
38.44%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
202.27 USD (1.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.90% (84.71 USD)
Par fonds propres:
16.97% (5 688.51 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 36
USDCHF 33
CADJPY 32
NZDCAD 32
EURUSD 29
AUDUSD 28
GBPJPY 28
AUDJPY 27
NZDJPY 27
GBPAUD 27
AUDCAD 27
USDCAD 27
EURGBP 26
AUDCHF 26
USDJPY 26
NZDUSD 26
EURCHF 25
EURAUD 25
GBPCHF 24
EURCAD 23
CADCHF 21
CHFJPY 21
GBPCAD 21
EURJPY 20
AUDNZD 17
NZDCHF 17
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 355
USDCHF 469
CADJPY 187
NZDCAD 229
EURUSD 365
AUDUSD 268
GBPJPY 213
AUDJPY 147
NZDJPY 181
GBPAUD 181
AUDCAD 219
USDCAD 183
EURGBP 292
AUDCHF 309
USDJPY 179
NZDUSD 263
EURCHF 244
EURAUD 154
GBPCHF 453
EURCAD 157
CADCHF 233
CHFJPY 134
GBPCAD 153
EURJPY 133
AUDNZD 91
NZDCHF 194
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 2.8K
USDCHF 3.4K
CADJPY 4.9K
NZDCAD 4.2K
EURUSD 3.4K
AUDUSD 4.4K
GBPJPY 4.1K
AUDJPY 3.6K
NZDJPY 2.9K
GBPAUD 3.6K
AUDCAD 3.1K
USDCAD 4.1K
EURGBP 2.1K
AUDCHF 2.7K
USDJPY 3.7K
NZDUSD 4.1K
EURCHF 3.8K
EURAUD 131
GBPCHF 977
EURCAD 3.5K
CADCHF 3.2K
CHFJPY 1K
GBPCAD 3.3K
EURJPY 1.3K
AUDNZD -1.2K
NZDCHF 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +604.06 USD
Pire transaction: -202 USD
Gains consécutifs maximales: 52
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +872.95 USD
Perte consécutive maximale: -84.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.54 × 2260
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 23
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
GlobalPrime-Live
2.96 × 23
31 plus...
Aucun avis
2025.01.08 11:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.11.27 02:12
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.05 13:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.11.05 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.10.30 17:29
Share of trading days is too low
2024.10.30 17:29
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.30 16:17
Share of trading days is too low
2024.10.30 16:17
Share of days for 80% of trades is too low
2024.10.29 05:32
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 05:32
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.10.29 05:32
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.10.29 05:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.10.29 05:32
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copier

