Ki Chung Ng

ELAINE ALGO

Ki Chung Ng
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
64 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 49%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
881
Gewinntrades:
803 (91.14%)
Verlusttrades:
78 (8.85%)
Bester Trade:
4 552.12 USD
Schlechtester Trade:
-1 491.21 USD
Bruttoprofit:
19 824.61 USD (148 301 pips)
Bruttoverlust:
-10 629.15 USD (78 930 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
52 (872.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 254.18 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
95.68%
Max deposit load:
15.72%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
1.80
Long-Positionen:
424 (48.13%)
Short-Positionen:
457 (51.87%)
Profit-Faktor:
1.87
Mathematische Gewinnerwartung:
10.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
24.69 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-136.27 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-4 279.23 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4 279.23 USD (6)
Wachstum pro Monat :
1.06%
Jahresprognose:
15.39%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
5 113.79 USD (22.88%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
12.51% (5 113.79 USD)
Kapital:
55.36% (19 627.04 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 46
NZDCAD 42
USDCHF 41
CADJPY 40
AUDUSD 37
EURUSD 36
EURAUD 35
EURGBP 34
GBPJPY 34
EURCAD 34
GBPAUD 34
AUDCAD 34
NZDUSD 34
USDCAD 34
AUDCHF 33
USDJPY 33
NZDJPY 33
GBPCHF 33
EURCHF 32
CHFJPY 32
AUDJPY 32
GBPCAD 32
CADCHF 28
EURJPY 27
AUDNZD 26
NZDCHF 25
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 531
NZDCAD 340
USDCHF 623
CADJPY 270
AUDUSD 408
EURUSD 505
EURAUD 170
EURGBP 572
GBPJPY 285
EURCAD 290
GBPAUD 245
AUDCAD 311
NZDUSD 383
USDCAD 259
AUDCHF 450
USDJPY 253
NZDJPY 243
GBPCHF 624
EURCHF 496
CHFJPY 350
AUDJPY 198
GBPCAD 281
CADCHF 401
EURJPY 174
AUDNZD -1.9K
NZDCHF 2.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 4.2K
NZDCAD 5.3K
USDCHF 4.6K
CADJPY 5.7K
AUDUSD 5.7K
EURUSD 4.1K
EURAUD 446
EURGBP 2.9K
GBPJPY 4.6K
EURCAD 4.7K
GBPAUD 4.6K
AUDCAD 4.3K
NZDUSD 4.8K
USDCAD 5.2K
AUDCHF 3.8K
USDJPY 4.8K
NZDJPY 3.9K
GBPCHF 1.7K
EURCHF 3.6K
CHFJPY 4.5K
AUDJPY 4.4K
GBPCAD 5K
CADCHF 3.7K
EURJPY 525
AUDNZD -20K
NZDCHF -7.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 552.12 USD
Schlechtester Trade: -1 491 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +872.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 279.23 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.54 × 2260
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 23
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
noch 32 ...
Keine Bewertungen
2025.12.31 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 09:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 14:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 11:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 03:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 00:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 23:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 03:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 22:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
