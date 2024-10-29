シグナルセクション
Ki Chung Ng

ELAINE ALGO

Ki Chung Ng
レビュー0件
信頼性
64週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 49%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
881
利益トレード:
803 (91.14%)
損失トレード:
78 (8.85%)
ベストトレード:
4 552.12 USD
最悪のトレード:
-1 491.21 USD
総利益:
19 824.61 USD (148 301 pips)
総損失:
-10 629.15 USD (78 930 pips)
最大連続の勝ち:
52 (872.95 USD)
最大連続利益:
5 254.18 USD (3)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
95.68%
最大入金額:
15.72%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
1.80
長いトレード:
424 (48.13%)
短いトレード:
457 (51.87%)
プロフィットファクター:
1.87
期待されたペイオフ:
10.44 USD
平均利益:
24.69 USD
平均損失:
-136.27 USD
最大連続の負け:
6 (-4 279.23 USD)
最大連続損失:
-4 279.23 USD (6)
月間成長:
1.06%
年間予想:
15.39%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
5 113.79 USD (22.88%)
比較ドローダウン:
残高による:
12.51% (5 113.79 USD)
エクイティによる:
55.36% (19 627.04 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 46
NZDCAD 42
USDCHF 41
CADJPY 40
AUDUSD 37
EURUSD 36
EURAUD 35
EURGBP 34
GBPJPY 34
EURCAD 34
GBPAUD 34
AUDCAD 34
NZDUSD 34
USDCAD 34
AUDCHF 33
USDJPY 33
NZDJPY 33
GBPCHF 33
EURCHF 32
CHFJPY 32
AUDJPY 32
GBPCAD 32
CADCHF 28
EURJPY 27
AUDNZD 26
NZDCHF 25
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 531
NZDCAD 340
USDCHF 623
CADJPY 270
AUDUSD 408
EURUSD 505
EURAUD 170
EURGBP 572
GBPJPY 285
EURCAD 290
GBPAUD 245
AUDCAD 311
NZDUSD 383
USDCAD 259
AUDCHF 450
USDJPY 253
NZDJPY 243
GBPCHF 624
EURCHF 496
CHFJPY 350
AUDJPY 198
GBPCAD 281
CADCHF 401
EURJPY 174
AUDNZD -1.9K
NZDCHF 2.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 4.2K
NZDCAD 5.3K
USDCHF 4.6K
CADJPY 5.7K
AUDUSD 5.7K
EURUSD 4.1K
EURAUD 446
EURGBP 2.9K
GBPJPY 4.6K
EURCAD 4.7K
GBPAUD 4.6K
AUDCAD 4.3K
NZDUSD 4.8K
USDCAD 5.2K
AUDCHF 3.8K
USDJPY 4.8K
NZDJPY 3.9K
GBPCHF 1.7K
EURCHF 3.6K
CHFJPY 4.5K
AUDJPY 4.4K
GBPCAD 5K
CADCHF 3.7K
EURJPY 525
AUDNZD -20K
NZDCHF -7.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 552.12 USD
最悪のトレード: -1 491 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +872.95 USD
最大連続損失: -4 279.23 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.54 × 2260
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 23
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
32 より多く...
レビューなし
2025.12.31 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 09:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 14:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 11:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 03:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 00:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 23:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 03:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 22:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
