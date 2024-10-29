- 자본
트레이드:
881
이익 거래:
803 (91.14%)
손실 거래:
78 (8.85%)
최고의 거래:
4 552.12 USD
최악의 거래:
-1 491.21 USD
총 수익:
19 824.61 USD (148 301 pips)
총 손실:
-10 629.15 USD (78 930 pips)
연속 최대 이익:
52 (872.95 USD)
연속 최대 이익:
5 254.18 USD (3)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
95.68%
최대 입금량:
15.72%
최근 거래:
3 일 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
1.80
롱(주식매수):
424 (48.13%)
숏(주식차입매도):
457 (51.87%)
수익 요인:
1.87
기대수익:
10.44 USD
평균 이익:
24.69 USD
평균 손실:
-136.27 USD
연속 최대 손실:
6 (-4 279.23 USD)
연속 최대 손실:
-4 279.23 USD (6)
월별 성장률:
1.06%
연간 예측:
15.39%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
5 113.79 USD (22.88%)
상대적 삭감:
잔고별:
12.51% (5 113.79 USD)
자본금별:
55.36% (19 627.04 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|46
|NZDCAD
|42
|USDCHF
|41
|CADJPY
|40
|AUDUSD
|37
|EURUSD
|36
|EURAUD
|35
|EURGBP
|34
|GBPJPY
|34
|EURCAD
|34
|GBPAUD
|34
|AUDCAD
|34
|NZDUSD
|34
|USDCAD
|34
|AUDCHF
|33
|USDJPY
|33
|NZDJPY
|33
|GBPCHF
|33
|EURCHF
|32
|CHFJPY
|32
|AUDJPY
|32
|GBPCAD
|32
|CADCHF
|28
|EURJPY
|27
|AUDNZD
|26
|NZDCHF
|25
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|531
|NZDCAD
|340
|USDCHF
|623
|CADJPY
|270
|AUDUSD
|408
|EURUSD
|505
|EURAUD
|170
|EURGBP
|572
|GBPJPY
|285
|EURCAD
|290
|GBPAUD
|245
|AUDCAD
|311
|NZDUSD
|383
|USDCAD
|259
|AUDCHF
|450
|USDJPY
|253
|NZDJPY
|243
|GBPCHF
|624
|EURCHF
|496
|CHFJPY
|350
|AUDJPY
|198
|GBPCAD
|281
|CADCHF
|401
|EURJPY
|174
|AUDNZD
|-1.9K
|NZDCHF
|2.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|4.2K
|NZDCAD
|5.3K
|USDCHF
|4.6K
|CADJPY
|5.7K
|AUDUSD
|5.7K
|EURUSD
|4.1K
|EURAUD
|446
|EURGBP
|2.9K
|GBPJPY
|4.6K
|EURCAD
|4.7K
|GBPAUD
|4.6K
|AUDCAD
|4.3K
|NZDUSD
|4.8K
|USDCAD
|5.2K
|AUDCHF
|3.8K
|USDJPY
|4.8K
|NZDJPY
|3.9K
|GBPCHF
|1.7K
|EURCHF
|3.6K
|CHFJPY
|4.5K
|AUDJPY
|4.4K
|GBPCAD
|5K
|CADCHF
|3.7K
|EURJPY
|525
|AUDNZD
|-20K
|NZDCHF
|-7.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
최고의 거래: +4 552.12 USD
최악의 거래: -1 491 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +872.95 USD
연속 최대 손실: -4 279.23 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.00 × 4
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|0.21 × 181
|
ICMarketsSC-Live19
|0.23 × 143
|
ICMarketsSC-Live32
|0.39 × 270
|
Pepperstone-Edge12
|0.54 × 2260
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.63 × 1628
|
ICMarketsSC-Live24
|0.84 × 498
|
ICMarketsSC-Live09
|0.90 × 10
|
Coinexx-Demo
|1.33 × 3
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
ICMarketsSC-Live15
|1.78 × 23
|
ICMarketsSC-Live08
|1.79 × 85
|
ATCBrokers-Live 1
|1.98 × 516
|
ICMarketsSC-Live20
|2.00 × 55
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|2.17 × 12
|
FusionMarkets-Demo
|2.60 × 5
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
49%
0
0
USD
USD
37K
USD
USD
64
100%
881
91%
96%
1.86
10.44
USD
USD
55%
1:500