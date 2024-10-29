SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / ELAINE ALGO
Ki Chung Ng

ELAINE ALGO

Ki Chung Ng
0 comentarios
Fiabilidad
64 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2024 49%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
881
Transacciones Rentables:
803 (91.14%)
Transacciones Irrentables:
78 (8.85%)
Mejor transacción:
4 552.12 USD
Peor transacción:
-1 491.21 USD
Beneficio Bruto:
19 824.61 USD (148 301 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 629.15 USD (78 930 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
52 (872.95 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 254.18 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
95.68%
Carga máxima del depósito:
15.72%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
1.80
Transacciones Largas:
424 (48.13%)
Transacciones Cortas:
457 (51.87%)
Factor de Beneficio:
1.87
Beneficio Esperado:
10.44 USD
Beneficio medio:
24.69 USD
Pérdidas medias:
-136.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-4 279.23 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-4 279.23 USD (6)
Crecimiento al mes:
1.06%
Pronóstico anual:
15.39%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
5 113.79 USD (22.88%)
Reducción relativa:
De balance:
12.51% (5 113.79 USD)
De fondos:
55.36% (19 627.04 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 46
NZDCAD 42
USDCHF 41
CADJPY 40
AUDUSD 37
EURUSD 36
EURAUD 35
EURGBP 34
GBPJPY 34
EURCAD 34
GBPAUD 34
AUDCAD 34
NZDUSD 34
USDCAD 34
AUDCHF 33
USDJPY 33
NZDJPY 33
GBPCHF 33
EURCHF 32
CHFJPY 32
AUDJPY 32
GBPCAD 32
CADCHF 28
EURJPY 27
AUDNZD 26
NZDCHF 25
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 531
NZDCAD 340
USDCHF 623
CADJPY 270
AUDUSD 408
EURUSD 505
EURAUD 170
EURGBP 572
GBPJPY 285
EURCAD 290
GBPAUD 245
AUDCAD 311
NZDUSD 383
USDCAD 259
AUDCHF 450
USDJPY 253
NZDJPY 243
GBPCHF 624
EURCHF 496
CHFJPY 350
AUDJPY 198
GBPCAD 281
CADCHF 401
EURJPY 174
AUDNZD -1.9K
NZDCHF 2.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 4.2K
NZDCAD 5.3K
USDCHF 4.6K
CADJPY 5.7K
AUDUSD 5.7K
EURUSD 4.1K
EURAUD 446
EURGBP 2.9K
GBPJPY 4.6K
EURCAD 4.7K
GBPAUD 4.6K
AUDCAD 4.3K
NZDUSD 4.8K
USDCAD 5.2K
AUDCHF 3.8K
USDJPY 4.8K
NZDJPY 3.9K
GBPCHF 1.7K
EURCHF 3.6K
CHFJPY 4.5K
AUDJPY 4.4K
GBPCAD 5K
CADCHF 3.7K
EURJPY 525
AUDNZD -20K
NZDCHF -7.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 552.12 USD
Peor transacción: -1 491 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +872.95 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -4 279.23 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.54 × 2260
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 23
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
otros 32...
No hay comentarios
2025.12.31 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 09:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 14:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 11:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 03:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 00:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 23:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 03:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 22:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
Copiar

