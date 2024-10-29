SignalsSections
Ki Chung Ng

ELAINE ALGO

Ki Chung Ng
0 reviews
Reliability
64 weeks
0 / 0 USD
growth since 2024 49%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Growth
  • Balance
  • Equity
  • Drawdown
Trades:
881
Profit Trades:
803 (91.14%)
Loss Trades:
78 (8.85%)
Best trade:
4 552.12 USD
Worst trade:
-1 491.21 USD
Gross Profit:
19 824.61 USD (148 301 pips)
Gross Loss:
-10 629.15 USD (78 930 pips)
Maximum consecutive wins:
52 (872.95 USD)
Maximal consecutive profit:
5 254.18 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading activity:
95.68%
Max deposit load:
15.72%
Latest trade:
3 days ago
Trades per week:
7
Avg holding time:
4 days
Recovery Factor:
1.80
Long Trades:
424 (48.13%)
Short Trades:
457 (51.87%)
Profit Factor:
1.87
Expected Payoff:
10.44 USD
Average Profit:
24.69 USD
Average Loss:
-136.27 USD
Maximum consecutive losses:
6 (-4 279.23 USD)
Maximal consecutive loss:
-4 279.23 USD (6)
Monthly growth:
1.06%
Annual Forecast:
15.39%
Algo trading:
100%
Drawdown by balance:
Absolute:
0.00 USD
Maximal:
5 113.79 USD (22.88%)
Relative drawdown:
By Balance:
12.51% (5 113.79 USD)
By Equity:
55.36% (19 627.04 USD)

Distribution

Symbol Deals Sell Buy
GBPUSD 46
NZDCAD 42
USDCHF 41
CADJPY 40
AUDUSD 37
EURUSD 36
EURAUD 35
EURGBP 34
GBPJPY 34
EURCAD 34
GBPAUD 34
AUDCAD 34
NZDUSD 34
USDCAD 34
AUDCHF 33
USDJPY 33
NZDJPY 33
GBPCHF 33
EURCHF 32
CHFJPY 32
AUDJPY 32
GBPCAD 32
CADCHF 28
EURJPY 27
AUDNZD 26
NZDCHF 25
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Gross Profit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 531
NZDCAD 340
USDCHF 623
CADJPY 270
AUDUSD 408
EURUSD 505
EURAUD 170
EURGBP 572
GBPJPY 285
EURCAD 290
GBPAUD 245
AUDCAD 311
NZDUSD 383
USDCAD 259
AUDCHF 450
USDJPY 253
NZDJPY 243
GBPCHF 624
EURCHF 496
CHFJPY 350
AUDJPY 198
GBPCAD 281
CADCHF 401
EURJPY 174
AUDNZD -1.9K
NZDCHF 2.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Gross Profit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 4.2K
NZDCAD 5.3K
USDCHF 4.6K
CADJPY 5.7K
AUDUSD 5.7K
EURUSD 4.1K
EURAUD 446
EURGBP 2.9K
GBPJPY 4.6K
EURCAD 4.7K
GBPAUD 4.6K
AUDCAD 4.3K
NZDUSD 4.8K
USDCAD 5.2K
AUDCHF 3.8K
USDJPY 4.8K
NZDJPY 3.9K
GBPCHF 1.7K
EURCHF 3.6K
CHFJPY 4.5K
AUDJPY 4.4K
GBPCAD 5K
CADCHF 3.7K
EURJPY 525
AUDNZD -20K
NZDCHF -7.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Drawdown
Best trade: +4 552.12 USD
Worst trade: -1 491 USD
Maximum consecutive wins: 3
Maximum consecutive losses: 6
Maximal consecutive profit: +872.95 USD
Maximal consecutive loss: -4 279.23 USD

The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "Pepperstone-Edge12" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.

Axi.SVG-US10-Live
0.00 × 4
Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 7
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
0.21 × 181
ICMarketsSC-Live19
0.23 × 143
ICMarketsSC-Live32
0.39 × 270
Pepperstone-Edge12
0.54 × 2260
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.63 × 1628
ICMarketsSC-Live24
0.84 × 498
ICMarketsSC-Live09
0.90 × 10
Coinexx-Demo
1.33 × 3
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 23
ICMarketsSC-Live08
1.79 × 85
ATCBrokers-Live 1
1.98 × 516
ICMarketsSC-Live20
2.00 × 55
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
2.17 × 12
FusionMarkets-Demo
2.60 × 5
32 more...
No reviews
2025.12.31 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.29 09:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.25 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 16:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 14:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 13:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 11:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 10:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 03:51
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 01:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 00:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 23:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 17:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 03:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 23:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.23 22:11
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 16:01
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
ELAINE ALGO
999 USD per month
49%
0
0
USD
37K
USD
64
100%
881
91%
96%
1.86
10.44
USD
55%
1:500
